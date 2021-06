Thumbs up fra Eriksen: Jeg har det fint efter omstændighederne

To et halvt døgn efter han på uvirkelig facon kollapsede i Parken i 43. minut af Danmarks EM-dyst med Finland, har Christian sendt længe ventet og for mange måske ligefrem befriende nyt fra sengen på Rigshospitalet til sine mere end 3 millioner følgere på det sociale medie Instagram.

»Hej«, indleder Eriksen.

»Kæmpe tak for jeres søde og fantastiske hilsener og meddelelser fra over alt i verden. Det betyder rigtigt meget for min familie og jeg. Jeg har det – omstændighederne taget i betragtning – godt. Jeg skal dog fortsat gennemgå en række undersøgelser på hospitalet, men jeg har det okay«, skriver Eriksen, inden han kommer med følgende melding til holdkammeraterne:

»Nu vil jeg heppe på drengene på Danmarks hold i de kommende kampe. Spil for hele Danmark«, lyder det fra Danmarks nummer 10.

Landsholdet spiller på torsdag kl. 18. i Parken mod Belgien i en kamp, hvor holdet formentlig skal have mindst et point for at holde sig inde i EM-turneringen.