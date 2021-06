EM-døgnet: Belgien vil sparke bolden ud og deltage i en hyldest af Eriksen

Gruppe B. Tilskuerne i Parken har varslet en hyldest til hospitalsindlagte Christian Eriksen efter 10 minutter af torsdagens EM-kamp mod Belgien, og de belgiske spillere ønsker at være en del af den hilsen. »I det 10. minut vil vi sparke bolden ud og klappe. Vi vil klappe sammen med Danmark. Det er normalt, og som det skal være«, sagde Romelu Lukaku på onsdagens pressemøde. Lukaku er holdkammerat med Christian Eriksen i Inter og har været i kontakt med ham. »Jeg skrev til ham og har fået en besked tilbage fra ham, hvor han fortalte mig, at han var okay. Jeg har sagt til ham, at han skal tage sig sin tid, og når han får lyst til at snakke, så vil jeg altid være der«, sagde Lukaku. Den belgiske landstræner, Roberto Martínez, bekræfter, at hans hold ønsker at hylde Eriksen. »Nu er det tid til at fejre Christian. Fodbold er ikke det samme uden Christian tilbage på banen«, sagde Martínez.

Danmark. Formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, som også er medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité, siger til DBU’s hjemmeside, at Danmarks EM-kamp i lørdags mod Finland aldrig burde være færdigspillet i timerne efter Christian Eriksens nær fatale kollaps. Jesper Møller har onsdag drøftet hændelsesforløbet på et ekstraordinært møde i DBU’s bestyrelse. »Det var en forkert beslutning og helt uholdbart, at spillerne skulle på banen så kort tid efter den forfærdelige oplevelse. Den situation skal spillere og trænere ikke bringes i, for det er og skal ikke være deres beslutning«, siger Møller og tilføjer: »Nu ønsker vi en evaluering af hele beslutningsforløbet, så vi kan få alle relevante fakta og oplysninger på bordet. Vi skal have kigget på en ændring af reglerne, så vi aldrig nogensinde står i samme situation igen. Vi er klar til at stille et beslutningsforslag i Uefa«.

Østrig. Angriberen Marko Arnautovic kommer ikke i aktion, når Østrig torsdag møder Holland. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har ifølge AFP idømt Arnautovic en spilledags karantæne for at fornærme en modstander fra Nordmakedonien i første spillerunde i søndags. Marko Arnautovic’ udbrud var rettet mod nordmakedonske spillere med albanske rødder. Marko Arnautovic har serbiske rødder.

Frankrig. Den franske forsvarsspiller Benjamin Pavard havde efter en times spil af 1-0-sejren mod Tyskland et voldsomt sammenstød med Robin Gosens. »Jeg følte mig knockouted i 10-15 sekunder«, siger Pavard ifølge AP med henvisning til situationen, hvor den tyske spiller gik alt for hårdt til ham i en luftduel. Efter konsultation hos lægen fik Pavard lov til at fortsætte på banen.

Gruppe F. Frankrigs Paul Pogba og Tysklands Antonio Rüdiger havde mange dueller i den franske 1-0-sejr i München tirsdag aften, men satte Rüdiger virkelig tænderne i rivalen og tog en lille bid af Pogba? Tilsyneladende, ja. Paul Pogba tager ifølge Ritzau situationen fra slutningen af 1. halvleg, hvor Rüdiger tilsyneladende satte tænderne i ryggen på franskmanden, med ro.

Foto: Matthias Hangst/Ritzau Scanpix

»Det her var ikke noget stort. I så alle tv-billederne, men det er allerede overstået og hører fortiden til. Jeg græder ikke og beder ikke om gule og røde kort for sådan noget«, siger Pogba til Goal og tilføjer: »Han (Rüdiger, red.) tog en lille bid af mig, tror jeg. Vi har kendt hinanden længe, og jeg synes, det er godt, at han ikke modtog et kort for det«.

Aktivisme. En Greenpeace-aktivist i paraglider-faldskærm over stadion i München kom ifølge avisen Bild ud af kurs lige før kickoff mellem Tyskland og Frankrig. Aktivisten fløj ind over stadion i en motoriseret paraglider, men blev fanget af de stålkabler, der bruges til at holde et særligt bevægeligt kamera spændt ud over banen. Paraglideren kom fri af kablerne, men fik kurs direkte mod publikum. I sidste øjeblik formåede han dog at styre uden om, så han i stedet landede på banen, hvor det tyske og franske landshold stod klar til at sparke kampen i gang. To personer kom til skade. Greenpeace beklager, at aktionen »ikke gik som planlagt« og undskylder overfor de tilskadekomne. Uefa håber, at Greenpeace vil blive trukket i retten af myndighederne.

Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Danmark. Det er så tæt på ’business as usual’, som det kan komme for det danske landshold forud for torsdagens storkamp ved EM mod Belgien. I kølvandet på Eriksen-affæren er landstræner Kasper Hjulmand dog bevidst om, at mængden af informationer og instruktioner til spillerne skal dosseres anderledes. Hovederne kan være trætte a