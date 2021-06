EM-døgnet: Belgierne skrev et lille stykke national historie mod Danmark

Belgien. Danmarks overmænd i Parken i aftes skrev et lille stykke national EM-historie med 2-1-sejren. Det var nemlig første gang Belgien fik vendt 0-1 i en EM-kamp til en sejr. I syv tidligere kampe, hvor ’De Rød Djævle’, der torsdag spillede helt i hvidt, var kommet bagud, var det blevet til et uafgjort resultat og seks nederlag, skriver Uefa. Belgierne var samtidigt også det første hold ved dette EM til at vende et truende nederlag til sejr.

Holland. PSV Eindhoven-backen Denzel Dumfries har været en af EM-turneringens helt store individuelle overraskelser. Den 25-årige scorede sit andet EM-mål, da Holland besejrede Østrig med 2-0 og sikrede sig adgang til 1/8-finalerne som det andet hold efter Italien. Denzel Dumfries var også manden, der blev nedlagt i straffesparksfeltet, så Memphis Depay kunne åbne scoringen fra 11 meter-pletten i 11. minut.

Denzel Dumfries blev kåret som kampens bedste spiller. »Han var stærk i defensiven og viste høj arbejdsmoral, og så blev han belønnet med en scoring for at være en konstant offensiv trussel«, hedder det i Uefas vurdering.

Gruppe B. Belgiens forsvarsspiller Jan Vertonghen forklarede efter 2-1-sejren i Parken over Danmark, at belgierne blev taget en smule på sengen af det danske system med en tremandskæde i forsvaret. »De overraskede os med et systemskifte og i 1. halvleg kunne vi slet ikke genkende os selv. Vi var konstant et skridt bagud«, siger Jan Vertonghen til uefa.com og peger på indskiftningerne af en række store stjerner som vendepunktet.

Dagens kampe Fredag 18. juni 15.00 Sverige-Slovakiet (3+) 18.00 Kroatien-Tjekkiet (DR1) 21.00 England-Skotland (DR1) EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

»De Bruyne, Witsel og Eden Hazard blev sendt på banen og ændrede kampen. De kom med en portion ekstra kvalitet«, siger Jan Vertonghen

Danmark. Mikkel Damsgaard spillede fra start i Danmarks nederlag til Belgien, men han afviser, at han er en 1:1-afløser for Danmarks pt. mest omtalte mand. »Jeg ser mig ikke som Eriksens afløser, for vi har spillet to forskellige positioner. Men jeg var selvfølgelig glad for at få muligheden fra start«, siger Damsgaard til Ritzau og tilføjer: »Vi havde hele Danmark bag os, og det føltes rigtig godt, at alle kunne stå sammen efter, hvad der skete med ’Chrille’. Det var en fed kamp at spille for ham«.