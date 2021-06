EM-døgnet: Pacemaker kan give Eriksen problemer i Italien

Danmark. Hvis Christian Eriksen agter at fortsætte karrieren må han formentlig finde en anden liga end den italienske Serie A at spille i. Ritzau skriver, at der i Italien er skrappere krav end andre steder til sportsudøvere med hjertesygdomme. Ifølge italienske protokoller kan man ikke blive godkendt som sportsudøver, hvis man fået indopereret en pacemaker. »Omkring tildelingen af egnethed til sportsudøvelse i Italien er vi meget mere forsigtige og strenge«, siger professor Enrico Castellacci, der var landsholdslæge for Italien ved VM i 2006 og i dag er præsident for læger i fodboldverdenen. »En ukontrolleret bold eller en tackling kan deaktivere den mekanisme, der giver et elektrisk stød i tilfælde af hjertestop«, forklarer Castellacci til avisen Il Messaggero.

Belgien. Danmarks overmænd i Parken i aftes skrev et lille stykke national EM-historie med 2-1-sejren. Det var nemlig første gang Belgien fik vendt 0-1 i en EM-kamp til en sejr. I syv tidligere kampe, hvor ’De Rød Djævle’, der torsdag spillede helt i hvidt, var kommet bagud, var det blevet til et uafgjort resultat og seks nederlag, skriver Uefa. Belgierne var samtidigt også det første hold ved dette EM til at vende et truende nederlag til sejr.

Spanien. Anfører Sergio Busquets har afleveret en negativ coronatest og vender fredag tilbage til Spaniens EM-lejr. Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund. Den 32-årige midtbanespiller fra FC Barcelona blev trukket ud af Spaniens trup 6. juni efter en positiv test.

Slutspil. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udtrykker ifølge AP glæde over at Wembley, der huser semifinaler og finalen, vil blive fyldt halvt op med ca. 45.000 tilskuere til kampene. Nu arbejder Uefa på at give ikke-briter lov til at overvære kampene, hvilket gældende britiske coronarestriktioner i øjeblikket forhindrer. Uefa arbejder på et boble-koncept med massiv testning og mindre end 24 timers ophold i London, som de håber kan bløde op hos de britiske myndigheder.

Holland. PSV Eindhoven-backen Denzel Dumfries har været en af EM-turneringens helt store individuelle overraskelser. Den 25-årige scorede sit andet EM-mål, da Holland besejrede Østrig med 2-0 og sikrede sig adgang til 1/8-finalerne som det andet hold efter Italien. Denzel Dumfries var også manden, der blev nedlagt i straffesparksfeltet, så Memphis Depay kunne åbne scoringen fra 11 meter-pletten i 11. minut.

Denzel Dumfries blev kåret som kampens bedste spiller. »Han var stærk i defensiven og viste høj arbejdsmoral, og så blev han belønnet med en scoring for at være en konstant offensiv trussel«, hedder det i Uefas vurdering.

Gruppe B. Belgiens forsvarsspiller Jan Vertonghen forklarede efter 2-1-sejren i Parken over Danmark, at belgierne blev taget en smule på sengen af det danske system med en tremandskæde i forsvaret. »De overraskede os med et systemskifte og i 1. halvleg kunne vi slet ikke genkende os selv. Vi var konstant et skridt bagud«, siger Jan Vertonghen til uefa.com og peger på indskiftningerne af en række store stjerner som vendepunktet.

»De Bruyne, Witsel og Eden Hazard blev sendt på banen og ændrede kampen. De kom med en portion ekstra kvalitet«, siger Jan Vertonghen

Kevin De Bruyne jublede yderst behersket, da han havde scoret til 2-1, og sendte en tanke til Christian Eriksen, der lå på Rigshospitalet. »Jeg er selvfølgelig glad, men jeg respekterer menneskene her for meget til at juble vildt. Jeg løb hen til den del af banen, hvor Christian Eriksen faldt om i lørdags, og så holdt jeg mig i ro«, siger Kevin De Bruyne.

Danmark. Mikkel Damsgaard spillede fra start i Danmarks nederlag til Belgien, men han afviser, at han er en 1:1-afløser for Danmarks pt. mest omtalte mand. »Jeg ser mig ikke som Eriksens afløser, for vi har spillet to forskellige positioner. Men jeg var selvfølgelig glad for at få muligheden fra start«, siger Damsgaard til Ritzau og tilføjer: »Vi havde hele Danmark bag os, og det føltes rigtig godt, at alle kunne stå sammen efter, hvad der skete med ’Chrille’. Det var en fed kamp at spille for ham«.