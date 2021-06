Lille Skotland driller England og tager point i London

Det 115. fodboldopgør mellem England og Skotland havde sine momenter af underholdning, men overordnet bød det på en skuffende engelsk indsats i kampen, som endte 0-0.

Skotland havde absolut mest ære af kampen, men efter åbningsnederlaget til Tjekkiet skal skotterne vinde den sidste gruppekamp mod Kroatien, hvis man vil have chancen for at gå videre fra det indledende gruppespil ved en slutrunde for første gang nogensinde.

Nye krav til England

England derimod er sikker på at gå videre, hvis holdet får point mod Tjekkiet i sidste kamp gruppekamp. Det samme er tjekkerne.

England skal dog vinde gruppen, hvis holdet vil forblive i London og spille ottendedelsfinale på hjemmebane.

Det var som forventet England, der havde bolden mest, men Skotland virkede bestemt ikke overmatchet. Og englænderne var kampen igennem ufarlige.

Ganske vist måtte stolpen redde et flot hovedstød fra John Stones efter godt ti minutters spil, men derudover var det en nogenlunde lige halvleg.

Stephen O’Donnell havde skotternes bedste afslutning med en kraftfuld flugter, som Jordan Pickford måtte dykke hurtigt ned til for at holde måltavlen på 0-0.

Der kom ingen scoringer før pausen, men straks anden halvleg var i gang, forsøgte England at skabe en chokstart.

Pres uden effektivitet

Skotland blev trykket helt i bund i de første fem minutter, hvor hjemmeholdet kom frem til et par gode chancer. Men ind kom bolden ikke.

Det lykkedes skotterne af afværge det engelske pres, og Steve Clarkes mandskab begyndte også at producere fine chancer i den anden ende.

I virkeligheden blev David Marshall i det skotske mål ikke udfordret ret mange gange. Skudstatistikken viste da også, at skotterne rent faktisk havde flere skud på mål end det lidt tandløse engelske hold.

Efter åbningssejren over Kroatien ville ét point da også være fint for England, men i arvefjendeopgøret mod Skotland krævedes mere.

Det lod hjemmepublikum på Wembley forstå og buhede ned mod det engelske hold flere gange i løbet af de sidste ti minutter.

Det havde ingen effekt. Der kom ingen mål, og publikum kunne lukke det imødesete med et opgør en sidste pibekoncert.

Ritzau