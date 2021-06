Kampen mod Belgien fremstår som en af mit fodboldlivs mest mindeværdige landskampe

Torsdagens kamp fremstår som en af mit fodboldlivs mest mindeværdige landskampe. Og det var der garanti for, at den ville blive, allerede i sin præmis efter sidste lørdags grufulde og på sin vis smukke hændelser.

Der var intet smukt i, at Danmarks bedste spiller kollapsede – og lad det aldrig ske igen. Men hvor Christian Eriksen kunne heppe med bag et forhåbentligt åbent vindue kun et lille Schmeichel-udspark fra begivenhedernes centrum, gav det dog alligevel plads til at dvæle ved det trods alt smukke: de utrolige billeder af samhørighed og respekt af hidtil uset styrke satte et velkomment fokus på sportens rødder.