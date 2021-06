EM-komet er inspireret af Eriksen: Vanvittigt at træne med ham på landsholdet

20-årige Mikkel Damsgaard har fået sit store gennembrud på fodboldlandsholdet under EM-slutrunden, hvor han er gået ind og udfyldt pladsen på landsholdets offensive midtbane efter Christian Eriksens hjertestop i EM-premierekampen mod Finland.

Netop Eriksen er et af de store spillemæssige forbilleder for Damsgaard, der i lighed med Eriksen har en god teknik, to stærke pasningsfødder og et stort overblik.

»Jeg har 100 procent kunnet lade mig inspirere af ham. Eriksen er en af de spillere, jeg har set mest. Jeg har virkelig set meget op til ham, da jeg var mindre. Dengang lå jeg altid som 10’er, lige som han gjorde, og derfor var det svært ikke at se op til ham«.