En brutal afgørelse på semifinalen: »Det var en kæmpe dommerfejl. Skuffelsen er endnu større, når det er dommeren, der afgør kampen«

EM-fodbold. Straffe eller ikke straffe til Englands Sterling? Et spørgsmål som bliver heftigt debatteret i alle kroge. En skuffet Kasper Hjulmand sagde efter kampen:

»Jeg kan simpelthen ikke se det straffe. Det var helt tydeligt, at han (Sterling red.) lod benet hænge. Jeg ved godt, hvordan det kan lyde, men jeg kan ikke lade være med at have den følelse«.

Spillerne på det danske hold havde samme opfattelse, og havde svært ved at skjule skuffelsen efter kampen.

»Det var en kæmpe dommerfejl. Skuffelsen er endnu større, når det er dommeren, der afgør kampen«, lød det fra Daniel Wass, mens Jannik Vestergaard udtalte: »Et straffespark i forlænget spilletid skal være soleklart. Jeg så det live meget tæt på og har set det et par gange siden, og jeg synes ikke, der var skyggen af straffespark«.

I Englands lejr har de ikke overraskende et andet syn på kendelsen.

»Jeg løb ind i boksen, og han (Joakim Mæhle) stak sit ben ud, og det rørte mit ben. Klart straffespark«, lød det fra Raheem Sterling til ITV efter kampen.

Mens målscoreren, Harry Kane, sagde:

»Jeg synes, at det lignede et straffespark, men jeg har ikke set situationen igen. Jeg synes også, der var en anden situation, hvor jeg selv skulle have haft straffespark. Nogle af dem får man, andre får man ikke«.

EM-fodbold. Det blev ikke til en EM-finale for det danske landshold. Men det er alligevel en stolt landstræner, som venter sig mere af holdet i fremtiden:

»Vi er ærgerlige over, at vi ikke kom i finalen, men jeg kan sige med sikkerhed, at vi kommer til at angribe igen. Fremtiden er fyldt med håb og tro, for de her gutter er outstanding. Hele landet kan være stolte af de her spillere«, siger han og påpeger, at der venter en VM-slutrunde om kun halvandet år.

Martin Braithwaite peger også på, at landsholdet er styrket efter dette EM.

»Den her turnering giver selvfølgelig håb om noget endnu større, for vi har en fantastisk gruppe, og selvfølgelig kan vi opnå noget stort. Der er ingen tvivl om, at vi lige skal sluge det her nederlag, men som Kasper Hjulmand også siger, så kommer vi til at angribe igen«.

OL. Der er kun to uger til OL i Tokyo, men det går ikke godt med smittetallene i værtsbyen. Derfor vil Tokyo blive erklæret i krisetilstand, der sår tvivl om, hvorvidt lokale tilskuere kan få lov til at overvære den største begivenhed. Krisetilstanden vil være fra 12. juli til 22. august, oplyser Japans økonomiminister, Yasutoshi Nishimura:

»Antallet af nye tilfælde i Tokyo fortsætter med at stige. I takt med, at folk bevæger sig mere rundt, udgør den mere smitsomme Delta-variant nu over 30 procent af tilfældene. Det ventes at stige yderligere«, siger Yasutoshi Nishimura ifølge nyhedsbureauet AFP.

Cykling. Det har endnu ikke været Mads Pedersens Tour de France. Danskeren har været uheldig med flere styrt. Men det har ikke ændret på, at han stadig er holdets foretrukne sprinter, særligt med henblik på dagens flade etape. Sådan lyder det fra Trek-sportsdirektør Kim Andersen:

»Hvis Mads er 100 procent på toppen, kører vi for ham i spurterne. Det var også vores plan i tirsdags, men efter sit styrt meldte han selv ud, at det var umuligt«, siger han.

Mads Pedersen styrtede på åbningsetapen forrige weekenden, og tirsdag var han involveret i et styrt igen.

»Nu må vi se, hvor meget skade, han har taget. Det handler jo også om, at han ikke sover så godt. Vi har sovet i højden, og han har fået slag. Men han er ved godt mod, og humøret er okay«.

Ishockey. Tampa Bay vinder NHL’s finale for andet år i træk. Det skete efter en 1-0 sejr over Montreal Canadiens, hvilket betyder, at holdet vinder finaleserien 4-1 i kampe.