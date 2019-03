BBC bandlyser Michael Jacksons musik efter pædofilifilm

Den populære engelske musikkanal BBC Radio 2 har lige så stille og uden fanfarer smidt popikonet Michael Jackson ud af sin playliste. Det erfarer den britiske avis The Times, som dog vedhæfter ordet »tilsyneladende«.

Onsdag og torsdag i den kommende uge viser kanalen Channel 4 den tre timer lange dokumentarfilm ’Leaving Neverland’. Filmen har fået garvede Michael Jackson-fans til at genoverveje deres loyalitet over for idolet, fordi filmen viser interview med to mænd, der hævder at være blevet seksuelt misbrugt af Jackson, da de var helt små. Deres vidneudsagn skulle være overordentligt troværdige.

Rygende ruin

Den todelte film bringer yderligere dokumentation til rygterne om Michael Jacksons pædofile tilbøjeligheder og rutinerne mellem ham og de mange børn, der altid befolkede Neverland, Jacksons berømte, luksuriøse hjem.

Kim Skotte anmeldte ’Leaving Neverland’ her i avisen, og han anførte, at filmen »efterlader Jacksons eftermæle som en rygende ruin«.

BBC har svaret The Times, at »vi overvejer hvert stykke musik på sine egne præmisser, og beslutninger om, hvad vi spiller på diverse platforme, bliver truffet med de relevante tilhørerskarer og konteksten i tankerne«.

DR’s radiochef Gustav Lützhøft udtaler til Politiken: »Vi arbejder ikke med sorte lister i DR med kunstnere, som ikke må spilles. Vi sammensætter altid vores playlister redaktionelt, naturligvis med hensyn til blandt andet kontekst og lytterne«.

Angiveligt er den sidste gang, Michael Jackson er blevet spillet på Radio 2, 23. februar, da redaktionen satte ’Rock With You’ på.

Endnu nyere dokumentar på vej

Boet efter Michael Jackson er i højeste beredskab, som det har været, siden det forlød, at ’Leaving Neverland’ blev en realitet og har lagt sag an mod filmens producent, HBO. BBC har sin egen dokumentarfilm om Jackson på vej, ’Michael Jackson: The Rise and Fall’, som bliver vist senere i år, instrueret af Jacques Peretti.

’Leaving Neverland’ kan ses dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX og på DR allerede 8. marts.