DSB lover tre kvarters kortere rejsetid til pendlere på Sjælland efter påske

Togrejsende på Sjælland og Lolland-Falster kan se frem til flere og hurtigere tog efter en påskeferie med sporarbejde, togbusser og længere rejsetider.

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

fakta Sådan kører togene efter påske Mellem Ringsted og København H indsætter DSB et nyt hurtigtog fra onsdag den 24. april. Det betyder, at kunderne fra Ringsted får flere afgange og siddepladser.

Mellem Næstved og København H kører togene fra onsdag den 24. april igen via Ringsted i stedet for en omvej via Køge. Det sparer kunderne, der pendler fra Nykøbing F, Vordingborg eller Næstved til København for mere end 45 minutters rejsetid dagligt.

Der kører igen tog til og fra Glumsø fra onsdag den 24. april. Det sparer kunderne fra Glumsø for 20-30 minutters rejsetid dagligt.

Mellem Sorgenfri og Gentofte kører S-togene igen fra tirsdag den 23. april.

Mellem Buddinge og Dyssegård fortsætter Togbusserne til og med søndag den 28. april. Efter den oprindelige plan skulle S-togene have kørt igen fra tirsdag den 23. april, men de er nu erstattet af Togbusser ugen ud. Forlængelsen skyldes det forsinkede byggeri af Hovedstadens Letbane ved Buddinge St. Vis mere

Allerede tilbage i marts begyndte det store sporarbejde ved Ringsted, der først afsluttes helt i juli, mens sporarbejdet mellem Nykøbing Falster og Næstved varer indtil september. Sporarbejdet er imidlertid nu så langt, at DSB genoptager togtrafikken fra på onsdag.

»Det er især kunderne, der pendler mellem Lolland-Falster, Sydsjælland og København, der kan mærke ændringerne. De får 45 minutter kortere rejsetid dagligt – altså mere end 20 minutter hver vej«, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov, til Politiken.

Vi er glade for, at den værste del er overstået på onsdag, altså den del der generer flest af vores kunder Tony Bispeskov, informationschef i DSB

Onsdag kører togene mellem Næstved og København H nemlig igen via Ringsted i stedet for en omvej via Køge. Samtidig indsætter DSB et nyt hurtigtog på strækningen mellem Ringsted og København H, hvilket betyder, at kunderne fra Ringsted får flere afgange og siddepladser.

»Banedanmark er færdige med sporarbejdet omkring Ringsted. Vi er glade for, at den værste del er overstået på onsdag, altså den del der generer flest af vores kunder«, siger Tony Bispeskov.

Banedanmark har brugt påsken på tredje fase af sporarbejdet ved Ringsted, hvilket har betydet en totalspærring af begge spor mellem Ringsted og Korsør. Sporene på strækningen har trængt til vedligeholdelse, da de var i så dårlig stand, at togene nogle steder har måtte køre med nedsat hastighed. Derfor har rejsende på strækningen skulle benytte togbus i påsken.

Togbusser fortsætter mellem Buddinge og Dyssegård

Mellem Buddinge og Dyssegård fortsætter togbusserne dog til og med søndag den 28. april. Oprindeligt skulle S-togene have kørt igen fra i morgen, tirsdag 23. april, men på grund af det forsinkede byggeri af Hovedstadens Letbane ved Buddinge Statation erstattes de af togbusser ugen ud.

Projektdirektør Patrik Magnusson hos Hovedstadens Letbane beklager forsinkelsen i pressemeddelelsen fra DSB.

»Det er selvfølgelig beklageligt, at vi er nødt til at genere kunderne seks dage mere end oprindeligt varslet. Det skyldes, at det har vist sig mere udfordrende at forbinde den gamle konstruktion med den nye tunnel«, siger han til DSB.

DSB og Hovedstadens Letbane opfordrer kunderne til at tjekke Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne.