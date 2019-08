Claus Hjort kalder det beskæmmende: Her er reaktionerne på Lars Løkke og Kristian Jensens afgang

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, og næstformand, Kristian Jensen, har meddelt, at de trækker sig fra deres poster. Her er nogle af reaktionerne.

På august måneds sidste dag har Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen offentliggjort, at de trækker sig som formand og næstformand for partiet Venstre. Det sker efter en turbulent august for partiet.

Flere politikere har givet udtryk for deres støtte til både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Claus Hjort Frederiksen (V) kritiserer hovedbestyrelsens beslutning om at fratage Lars Løkke muligheden for at forsvare sine politiske planer for partiet.

»Jeg er dybt beskæmmet over processen«, skriver Claus Hjort Frederiksen.

Jan E. Jørgensen (V) kalder Løkkes afgang for »urimelig og uværdig«.

Kære Lars. Tak. Jeg er så ked af, at du skal gå af på denne måde. Det er helt igennem urimeligt og uværdigt. De næste dage og uger bliver skæbnesvangre for vores parti. #dkpol https://t.co/q75QgGpjFA — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) August 31, 2019

Flere takker Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen for deres indsats og samarbejdet.

Tak til @larsloekke for et rigtigt godt samarbejde. Med dig som leder af den tidligere regering, fik vi sammen skabt vigtige og afgørende resultater for Danmark. Resultater, du vil blive husket for. #dkpol — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) August 31, 2019

Tak til Lars Løkke og Kristian Jensen for tæt og fortroligt samarbejde i mange mange år. Trist måde det ser ud til at slutte på. Men Lars Løkkes politiske kurs har besværliggjort samarbejdet. Spændende at se hvilken linie et nyt formandsskab vil lægge for Venstre. #dkpol — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) August 31, 2019

Kære @larsloekke. Tak for din indsats for Danmark. Især skal der lyde en stor og inderlig tak, fordi du som en af dine sidste gerninger trak en streg i sandet over for den yderste højrefløj. Dermed skrev du dig ind i historien som en ægte demokrat og statsmand. God vind herfra! — Zenia Stampe (@zeniastampe) August 31, 2019

. @Kristian_Jensen . Den bedste og mest ordentlige formand, Venstre aldrig fik.

Håber du bliver i politik - og fedt, at havde modet til at udfordre. Din måde at optræde på fortjener SÅ stor respekt og sympati. #dkpol #dkmedier https://t.co/RQb30fKd8P — Jens Rohde (@rohde_jens) August 31, 2019

Hatten af for @Kristian_Jensen og det stærke interview. Du har min allerdybeste respekt. Din kærlighed til dit parti lyser ud af dig #dkpol — Mai Mercado (@_MaiMercado) August 31, 2019

Respekt for din beslutning @larsloekke Vi er langt fra altid politisk enige, men du er en ekstraordinært dygtig politisk håndværker, og så kan du altid få Folketinget til at grine. Tak for det. #dkpol — Ida Auken (@IdaAuken) August 31, 2019

Der er mennesker bag. Al politik skabes af mennesker. Politikere og alle andre. Vi er alle blot mennesker. Står lysende klart i dag. Lad os huske det. Tak for jeres enorme og mangeårige indsats for demokratiet i kamp for det I troede på både @larsloekke og @Kristian_Jensen #dkpol — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) August 31, 2019