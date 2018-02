Fodboldfeberen stiger i det midtjyske før den store 'guldkamp' mod Brøndby i frostvejr FCM-træner Jess Thorup har igen overrasket med taktiske justeringer på holdet, der er ubesejret på hjemmebane i denne sæson og i de seneste 14 kampe. Brøndby, som måske hellere vil møde FCM med Paul Onuachu i front end en ny angriberduo med to falske 9ére, har ikke tabt i 16 i træk.

FC Midtjylland har ikke tabt en superligakamp på MCH Arena siden 28. maj sidste år, da Lyngby vandt 3-0 i bronze-finalen for øjnene af 10.499 tilskuere, så midtjyderne måtte nøjes med 4. pladsen i 2016-17-sæsonen. Nu lugter de guld i det midtjyske, hvor fodboldfeberen stiger, og stormødet med Brøndby torsdag aften også foregår på et fyldt stadion med en elektrisk atmosfære, så folk glemmer, at det er vinter. Det er en kanonkamp mellem to hold ubesejret sammenlagt i de seneste 30 kampe (14 og 16).

Brøndby startede sæsonen med at sparke midtjyderne hjem med et 4-0-nederlag i bagagen, og FCM-træner Jess Thorup var skydeskive for kritik. Nu er Thorup nummer ét på ranglisten over de bedste FCM-trænere, når man ser på resultaterne. Thorup har i snit fået 1,82 point per kamp. Mestertræner Glen Riddersholms gennemsnit var 1,74, Erik Rasmussens 1,69. Vi har lært, at Thorup tænker kreativt og modigt, kan bruge nye, taktiske greb og er klar til systemændringer. Først og fremmest skiftet til 3-4-3 i Parken i september. Nu ser vi midtjyderne som i 2-1-kampen i Hobro i en 3-5-2-formation, hvor de tre forreste hele tiden flytter sig for hinanden og bytter pladser, og der kommer flere folk (bl. Marc Dal Hende med ni mål) ind i feltet til indlæg og afslutninger.

Duelund og Wikheim er gode

Uden store Paul Onuachu til rådighed (rygproblemer og måske ikke klar til torsdag) som en stationær 9’er har FCM brilleret med den dygtige boldspiller og afslutter Mikkel Duelund og den energiske, driblestærke og hurtige Gustav Wikheim som to såkaldt falske 9’ere. Og Frank Onyeka (karantæneramt torsdag) som hængende angriber. Når FCM har spillet med den nu solgte Sørloth eller Onuachu i front har modstanderne vidst, hvad de skulle gøre i opdækning og placeringer. Nu er de ofte i vildrede, fordi midtjyderne er så bevægelige, fikse og målsøgende. Det er helt sikkert, at Brøndby-stopperen Benedikt Röcker og hans makker vil savne Onuachu, hvis han ikke er med. Ham kan de ’bokse’ og brydes med. De kan få andre og størrre problemer mod de hurtige tekniske spillere, der har et større repertoire i deres spil.

Brøndby muntrede sig i 6-1-mødet med FC Helsingør, der ikke gjorde nogen fortræd på Brøndby Stadion. Alexander Zornigers mænd viste den slags meget offensive, kompromisløse overfaldsfodbold (med indbygget blottelser i defensiven, når der bliver slækket på koncentrationen), som vi næppe vil se på MCH Arena. Den tyske succestræner har godt nok sagt, at han ikke opererer med en plan B. For plan A er god nok. Men, vi har set Brøndby træde lidt på bremsen undervejs i de største kampe og optræde med mere kontrol og mindre kaos (som f.eks. i pokalopgøret mod FCK). Klogt.

Det er to tophold med enorm gejst, der mødes. Brøndby, som ikke har tabt, siden AGF vandt 2-0 i august, må kunne se muligheder for at skabe chancer over kanterne. Fordi FCM i udgangsopstillingen kun har tre i bagkæden. Overlap i to mod én-situationer er et våben, Brøndby bruger effektivt med højrebacken Johan Larsson i en hovedrolle. Svenskeren kan komme i afgørende dueller med Dal Hende, der også skal forsvare i siden, men tænker meget på, hvordan han kan komme frem og være med til at afslutte.

Sover Helsingør-spillerne?

FC Helsingør var en aldeles behagelig modstander for Brøndby, fordi gæsternes forsvarsspil var under al kritik. Enten mangler der instruktioner og ordrer fra Christian Lønstrup, eller også er spillerne bare ikke dygtige nok. Sover de til taktikmøderne? Træner Lønstrup var selv en fin spiller. Det kan ikke være rigtigt, at et superligaforsvar stiller sig ned ved målet ved et frispark, så Teemu Pukki er aldeles fri, kan få bolden og sparke den ind. Måske er Helsingør-folkene ikke lallende amatører. Men de forsvarer som et 2. divisionshold. Turneringsstrukturen har meget af skylden, siger Lønstrup. Og det er jo rigtigt – men burde ikke være tilfældet – at FC Helsingør ’bare’ skal være i topform til de allersidste kampe i maj, når de kan redde livet i den bedste række.