Danskerkolonien i Huddersfield skal i direkte kamp for at undgå oprykkernes forbandelse Newcastle og Huddersfield slås for at tage et stort skridt mod endnu en sæson i Premier League – og undgå oprykkerforbandelsen.

Mindst én oprykker i Premier League tager turen direkte tilbage til Englands næstbedste fodboldrække. Det er næsten en forbandelse.

Okay, det er måske ikke en fuldstændig nagelfast regel – men siden årtusindeskiftet er det kun sket to gange, at alle tre nye hold har sikret sig endnu en sæson i den liga, som mange kalder verdens stærkeste og i hvert er fald det sted, hvor pengene er størst. Det skete i 2012 og i 2002. Ellers er det mest almindelige altså, at en eller to af oprykkerne siger farvel til Premier League efter bare én sæson. Eller siger på gensyn.

Med den sædvane in mente er det let at forstå, hvorfor både danskerkolonien Huddersfield og evigt ambitiøse Newcastle ser deres indbyrdes tvekamp i eftermiddag som lidt af en nøgledyst.

»Det er en afgørende kamp for både dem og os. Vinderholdet – hvis det da ikke ender uafgjort – vil ligge bedst til i Premier League, så vi må se, hvordan det står til efter opgøret. Vi må være kliniske, når vi får chancen, så vi kan få tre livsvigtige point«, siger Huddersfield-profilen Christopher Schindler til klubbens hjemmeside.

Huddersfields fordel

Aktuelt ligger Huddersfield og Newcastle henholdsvis tre og fire point over nedrykningsstregen, mens den sidste oprykker, Brighton, er et my foran dem. Men med syv-otte kampe igen kan meget stadig ske. Derfor vil en sejr over en direkte konkurrent i spillet om de nederste og forfærdeligt dyre pladser lune gevaldigt.

»Hvis vi vinder, vil det være et stort skridt i den rigtige retning. Men uanset hvad skal vi stadig stile efter 40 point for at føle os ret sikre på at blive i Premier League. Måske kan mindre gøre det, men vi er nødt til at gå efter det«, siger Newcastle-manager Rafael Benítez på et pressemøde og henviser altså til, at hans hold med en sejr vil nå op på 35 point, mens det bedste hold under nedrykningsstregen har 28 point – det er Southampton med Pierre-Emile Højbjerg i truppen.

Selv om Newcastle og Huddersfield umiddelbart lyder til at være i stort set samme situation, er det ikke tilfældet. I klubben med Jonas Lössl, Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Philip Billing på lønningslisten havde de forventet at skulle kæmpe for endnu en Premier League-sæson til det sidste – det havde de ikke nødvendigvis i større og mere ambitiøse Newcastle. Det kan vise sig som en fordel for danskerklubben, mener de to trænere.

»Vi forventede at ligge i bunden, mens de andre næppe gjorde. Det er helt sikkert en fordel, at vi lige siden starten af sæsonen har vidst, at vi måtte kæmpe hårdt hver eneste dag for at sikre os endnu en sæson. Mange hold med flere penge og en lang historie i den bedste række mærker presset mere end os«, siger Huddersfields manager, David Wagner.

Mens målfattige Huddersfields seneste ligasejr ligger tilbage sidst i februar, vandt Newcastle i holdets sidste kamp før landsholdspausen.