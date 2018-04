FC Midtjylland er klar til den næste storkamp mod FC København

FC MIDTJYLLAND har noget, som de andre tophold ikke har. En wingback, der kan blive klubbens sæsontopscorer – når man har solgt Alexander Sørloth, der scorede 10 gange i efteråret, og Paul Onuachu med 9 pletskud fortsat er ukampdygtig. Marc Dal Hende har en særlig evne til at dukke op inde i feltet og få plads til afslutte, som han gjorde igen, da midtjyderne for anden gang i sæsonen vandt i Horsens. Det var ikke nogen smuk 1-0-sejr, og AC Horsens var dominerende før pausen, men de bedste hold vinder også tætte kampe, selv om spillet ikke kører efter planen. Og nu er der lagt op til endnu en hjemmekamp på MCH Arena med fyldte tribuner, når FC København kommer til Herning på mandag aften.

AC HORSENS, der ligesom AaB har en slags birolle i mesterskabsspillet, solgte sig dyrt og viste i første halvleg meget bedre kampgejst og vilje og især bedre forsvarsspil end aalborgenserne mod Brøndby. Jesper Hansen i FCM-målet havde mere at bestille end kollegaen Jesse Joronen. Alexander Ludwig, der har spillet samtlige minutter i samtlige kampe, var stærk i Horsens-forsvaret, og FCM-angriberne manglede gennembrudskraft. Men i anden halvleg fik midtjyderne bedre fat i spillet, og det var en flot kombination i forbindelse med et hjørnespark, da Jakob Poulsen og Gustav Wikheim sørgede for oplægget til sejrsmålet. FCM-drømmen om både at vinde mesterskabet og pokalturneringen lever stadig – ligesom den gør i Brøndby.

STÅLE SOLBAKKEN stillede et spørgsmål i euforien efter overtidssejren, da FC Nordsjælland var i Parken. Hvor mange gange har FCN vundet i Europa gennem tiderne? Her er svaret (som han selvfølgelig kendte i forvejen): 6 gange, en af dem over Queen of The South fra Skotland, i 24 kampe (15 nederlag) i Champions League, Europa League og Uefa Cuppen. Til sammenligning: FC København har spillet 180 europæiske kampe i de forskellige turneringer og vundet 71 af dem og tabt 66. Og FCK-træneren har da ret i, at det er godt for dansk fodbold, hvis FCK, der altid bliver seedet bedre end andre danske hold, spiller i Europa hver sæson og henter mange point til det store, europæiske regnskab for superligaklubberne.

FCK’ernes positive arrogance i en glædesstund er fin nok, og det er klart, at de efter seks sejre i træk er højt oppe. Men det er god skik at lade være med at træde på og genere taberne og bl.a. påstå, at FCN har en plastikbane, der er en skændsel for hele Danmark. Banen i Farum er i hvert fald i samme fine stand hele året rundt, hvad græstæppet i Parken i øvrigt ikke er.

DAVID NIELSENS AGF’ere lærte os med præstationen i 3-1-sejren i Hobro, at det nok er meget sandsynligt, at det bliver dem og OB, som kommer til at spille om den eftertragtede 7.-plads. Pierre Kanstrup er trådt i karakter med autoritet og udstråler rutine som leder i forsvarskæden og ligner den stopper, han var i SønderjyskE. Aleksander Jovanovic har været stabil og god i foråret mellem stængerne, og endelig er klublegenden Morten ’Duncan’ (4 mål) blevet overhalet som sæsontopscorer på Aarhusholdet. Når Tobias Sana (nu 6 mål) er på toppen, kan han vinde kampe alene for AGF, der forsvarer sig klogt og effektivt.

FC HELSINGØR har nu Lyngby under sig som holdet med færrest point efter 27 kampe i landets bedste fodboldrække. Og alle kloge eksperter og specialister, der straks ved sæsonstarten i juli dømte Christian Lønstrups mænd ude (som direkte nedrykker til sidst), inden de havde sparket til en superligabold, må trække lidt i land. Men der er en forklaring på alt. Her er den, at det altså er et noget andet hold, Lønstrup har nu end i sommer. Der er kommet masser af nye spillere ind i de to transfervinduer. Da Helsingør vandt 3-2 i Silkeborg, var Søren Henriksen og Christian Køhler de to eneste i startformationen, som også var i start-11’eren i premierekampen i Hobro. Endvidere er 15 spillere kommet på fuldtidskontrakter.