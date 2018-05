FCM-anfører »truer« Brøndby før titelkampen mandag aften

DA SUPERLIGA-SÆSONEN var 6 runder gammel i august, og Brøndby havde lidt det andet nederlag – i Aarhus, hvor AGF vandt 2-0 – befandt Alexander Zornigers hold sig på 5. pladsen med 10 point. Og nyankomne Lasse Vigen Christensen var Brøndbys topscorer med 4 mål. FC Nordsjælland var startet som lyn og torden og lå i front med 15 point foran FC Midtjylland med 12 og AC Horsens og Hobro med hver 11. Siden da har Brøndby vundet 21 gange og spillet 6 kampe uafgjort i den bedste fodboldrække og nedlagt al modstand i 5 kampe i pokalturneringen, hvor de blå-gule erobrede sæsonens første trofæ i finalen mod Silkeborg.

TEEMU PUKKI er Brøndbys topscorer nu og Kamil Wilczek den mest formstærke angriber. Polakken har nettet 8 gange i sine seneste 6 superligakampe og lavet 4 mål tilsammen i semifinalen og pokalfinalen. Det er han blevet belønnet for i Polen, hvor landstræner Adam Nowalka har taget Wilczek med i en 35 mand stor VM-trup, som senere skal skæres ned til 23. Nowalkas kollega i Danmark, Åge Hareide offentliggør sin trup på mandag. Og det kan godt være, at ’alle’ de danske spillere, der var med fra start hos Brøndby i pokalfinalen, målmanden Frederik Rønnow (sikker VM-deltager) og Christian Nørgaard, er blandt de 35.

BRØNDBY HAR slået FC Midtjylland 4-0, 1-0 og 3-2 i Superligaen og 3-1 i pokalturneringen. Zorniger har måske ikke den bredeste trup, men tyskeren råder over 15-16 spillere med høj kvalitet. Det betyder, at han kan skifte en spiller eller to ind, som kan være med til at ændre forløbet og balancen i en kamp og gøre en forskel. Det har Lasse Vigen gjort, i 1-1-mødet med FCK i Parken og i pokalfinalen, hvor han trak sig fri i siden og perfekt lagde op til Kamil Wilczeks 3-1-scoring, der lukkede kampen. Det er svært at se, hvorfor Brøndby, et hold med enorm selvtillid, på mandag aften mod FCM skulle lide det første hjemmebanenederlag i sæsonen, så guldstriden kan blive en gyser til sidst.

FCM-anfører Jakob Poulsen siger, at han bare glæder sig til en vanvittig spændende kamp på et fyldt Brøndby Stadion. »Man spiller fodbold for at være med i største kampe, der gælder noget. Jeg mener, vi har værktøjerne til at slå dem – hvis vi er skarpe nok på dagen. Jeg tror altid på, at vi kan vinde. Men jeg ved, at Brøndby-spillerne vil være friske og klar, selv om de lige har brugt mange kræfter i pokalfinalen. Og de vil ikke nøjes med at vinde 1 titel i denne sæson«.

FC MIDTJYLLANDS assisterende sportschef, eks-træner Ove Pedersen, var i Parken til finalen, hvorefter han fredag morgen lettede mod Portugal, hvor fra han skulle videre til Brasilien. Manden, der kalder sig selv FCM’s udenrigsminister, har for få uger siden været i USA, i Elfenbenskysten og Nigeria for at se kampe og på spillere, der kan være interessante for FCM. På USA-rejsen havde han i øvrigt selskab af bl.a. Johnny Mølby og Jakob Michelsen, begge for tiden uden trænerjob. Der kommer til at ske udskiftninger i FCM-truppen i sommerpausen, og det er ingen stor hemmelighed, at udenlandske klubber følger bl.a. offensivspilleren Mikkel Duelund og den målfarlige wingback Marc Dal Hende.

SILKEBORGS FINALISTER slikkede sårene og de spillere, der var på banen, nøjedes med lidt gymnastik dagen efter nederlaget i Parken, hvor op imod 6.000 SIF-sympatisører var samlet og udgjorde en flot, rød mur på den ene endetribune. Man regner med kun mellem 3.500 og 4.000 til hjemmekampen mod Lyngby i morgen, når Silkeborg virkelig har brug for støtte fra tribunerne, og 1-2 skal vendes til en samlet sejr. Vinderen vil være sikker på ikke at kunne slutte som direkte nedrykker til 1. division.