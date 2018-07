VM fra sidelinjen: Fem betragtninger om romantik og kynisme ved det her VM

Forleden rullede mit knap syv uger gamle, tydeligvis meget fremmelige barn selv rundt. Fra at ligge på maven til at ligge på ryggen. Og den anden vej kort tid efter. Han lå anstrengt og baksede et lille stykke tid, inden det lykkedes. Imens stod jeg ude i køkkenet, så min kæreste råbte: »Skynd dig at komme, han er i gang med at lave en Neymar!«.

Nu skal det lige tilføjes, at Neymar på mange måder er et større pattebarn end det, jeg har. I hvert fald var der mere gråd involveret i rullefaldet på fodboldbanen.

Neymar Jr. har med sin blotte personlighed tilført stor underholdningsværdi og komik ved dette VM, men foruden Ronaldos kortvarige, nostalgiske gedeskæg er det derudover især den gode gamle fodbolddiskussion om romantik versus kynisme, der præsenterer sig som altid relevant. Fordi den egentlig handler om, hvad fodbold er, og afslører, at præferencerne inden for spillet er lige så mangfoldige som de er, når det kommer til sex, mad og rock’n’roll-musik. Det er et spørgsmål om smag (og fetich), hvorfor der i det mindste også er fem ting at sige om den sag:

1. Alle mænd er kynikere, det er klart.

Jeg kan ikke tælle på to hænder, hvor mange gange det er blevet mansplainet for mig, at fodbold faktisk kun handler om at vinde. Ikke om at se godt ud. Det er det, uoverensstemmelsen mellem romantikeren og kynikeren/idealisten og pragmatikeren/fantasten og realisten handler om. Kogt ned.

Det vil sige, at hvis du skulle formaste dig til at brokke dig over det kedsommelige i en 90 minutters indlæggelse til ‘10 mand i eget felt’, som vi ret beset har set et par eksempler på ved det her VM, så skal der nok sidde en mand i rummet parat til at fortælle dig, at du er et naivt, forfængeligt pigebarn, længselsfuld efter utopisk angrebsbold. For det ligger til vores maskulinitetsforståelse, at mænd selvfølgelig er både fattede og rationelle.

En kyniker er nemlig en ‘hård banan’ og en ‘rå børste’, siger synonymordbogen, mens en romantiker er navngivet efter romanens uvirkelige, drømmende fiktion. Men når det kommer til fodbold, er det så ikke efterhånden en snæver, utilstrækkelig, endda lidt trættende præmis?

2. Det er ligegyldigt, hvem der vinder.

O.K., det er nemmere at forsvare end at angribe, sådan er det i fodbold, så hvis du skal videre i turneringen, spiller du nok efter at forøge chancerne for det mest muligt og så satser på en dødbold.

Men det er jo ikke det, som gør et VM til et VM. Det der har jo intet at gøre med, at millioner og atter millioner af mennesker fra Grønland til Australien, kyniske mænd som romantiske kvinder og vice versa, sætter sig foran skærmen med øl og nachos og gode venner disse dage. Det her er muligvis en nedturspointe dagen inden finalen, men det er jo udelukkende i en snæver vending, bestemt af nationalitet og personlig indstilling, at det bliver vigtigt, hvem der vinder.

Det er jo faktisk det mindst væsentlige ved et VM. Det er hele processen derhen, som gør det. Vi sidder her igen om fire år. Og når alt kommer til alt, har vi så ikke alle både en lille situationsbestemt kyniker og ditto romantiker gemt i os?

Er de fleste af os ikke i stand til at svælge i brittebaskeren ’Notting Hill’ og Modric’ lækre pasninger, samtidig med at vi kan nyde Sherlock Holmes’ kyniske tilgang til detektivarbejdet og Modric’ uromantiske, men kyniske tilgang til presspil?