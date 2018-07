Modric: Den upopulære forbindelse til fodboldgangsteren

6. juni 2018 faldt hammeren mod Mamic. Den nu 58-årige mands system blev optrævlet, og han selv idømt seks og et halvt års fængsel. Retten fandt det nemlig bevist, at Zdravko Mamic havde snydt Dinamo Zagreb for mere end 110 mio. kr. og den kroatiske skattekasse for cirka ni mio. kr. i forbindelse med sit bedrageri med spilleres klubskifter fra Zagreb til større klubber. Heriblandt Luka Modric’ skifte i 2008 til Tottenham og Dejan Lovrens til Lyon i 2010. I Modric’ tilfælde modtog Kroatiens nuværende anfører 78 mio. kr. af Tottenham i forbindelse med handlen, men beholdt kun 14,5 mio. kr. selv. Resten røg i Mamic’ lommer.

På trods af sin dom er Zdravko Mamic dog ikke fængslet. Han har både kroatisk og bosnisk pas og flygtede til Bosnien-Hercegovina dagen inden dommen. En bosnisk domstol har siden gjort det klart, at landet for nuværende ikke er forpligtet til at udlevere Mamic til Kroatien.

De personlige problemer for Modric i forbindelse med Mamic-sagen er opstået på grund af midtbanespillerens vidneudsagn. 2. marts 2018 indledte statsadvokaten i Kroatien en sag mod Real Madrid-stjernen for falsk vidnesbyrd. I 2015 skulle Luka Modric over for Mamic-sagens anklager have indrømmet, at aftalen om videreførelsen af penge fra ham til Mamic var sket efter skiftet til Tottenham. Hvilket strider mod reglerne. Da Modric under stor medieopmærksomhed blev indkaldt til at vidne i sagen igen i 2017 under ed, var meldingen fra Kroatiens største fodboldnavn dog en anden.

Han kunne ikke huske, hvornår aftalen var blevet indgået.

En kroatisk domstol skal godkende statsadvokatens ønske om at starte en sag mod Modric for falsk vidnesbyrd, før det kan ende med en decideret retssag. Det er ikke sket endnu, men forventes at blive virkelighed senere på året. I Kroatien kan falsk vidnesbyrd give fra seks måneder og op til fem års fængsel.