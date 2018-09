Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er indstillet DBU tilbyder spillerne en midlertidig aftale, så landskampe mod Slovakiet og Wales kan blive spillet.

Der kommer ikke nogen ny landsholdsaftale for herrelandsholdet før næste uges kampe – venskabskampen mod Slovakiet onsdag og Nations League-kampen mod Wales i Aarhus næste søndag.

Forhandlingerne er indstillet, fordi der fortsat er stor uenighed om blandt andet de kommercielle rettigheder for landsholdet, som skal sikre indtjening til både spillerne og dansk fodbold bredt set, skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

I forbindelse med de to kampe bliver spillerne tilbudt de samme forhold som tidligere med hensyn til honorar, bonus, forsikring samt kok og behandlere. Derudover vil de kommercielle aktiviteter, som udgør den største knast i forhandlingerne mellem parterne, blive sat i bero.

DBU meddeler, at de 23 spillere, der er udtaget til kampene, inden søndag klokken 18 skal bekræfte, at de møder ind i landsholdslejren på mandag. Hvis de melder afbud, vil DBU - for at opfylde krav fra Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, - udtage andre spillere til det bedst mulige hold.

»Det er beklageligt og alvorligt, at der ikke er en ny landsholdsaftale. Vi må konstatere, at parterne står langt fra hinanden og at hele den danske model, hvor penge fra elite og landshold er med til at udvikle bredden, er truet. Herrelandsholdet er en vigtig del af fødekæden i dansk fodbold og er afgørende for, at vi kan investere i talentudvikling, pige/kvindefodbold og udviklingen af dansk fodbold bredt set. Det er et spørgsmål om fællesskab og solidaritet, som er bærende værdier i dansk fodbold«, siger DBU's formand Jesper Møller i en pressemeddelelse.

DBU og Spillerforeningen har forhandlet om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet siden nytår uden at kunne nå til enighed.

Hvis spillerne melder afbud, må DBU’s ledelse sikre, at der er andre spillere, der stiller op til de to kampe. Det er altafgørende, at kampene spilles, siger DBU’s formand:

»Det altafgørende er nu, at de to landskampe bliver spillet. Bestyrelsen har derfor bedt DBU’s ledelse om, at de to landskampe bliver spillet med det stærkest mulige hold. Ellers risikerer vi store bøder og mulig udelukkelse fra Uerfa«, siger Jesper Møller i en pressemeddelse.

DBU tilbyder ifølge pressemeddelelsen spillerne at gennemføre de to forestående kampe med samme - eller forbedrede - vilkår. Vilkårene omfatter:

Honorar: 6.300 kr. for at være i truppen mod Slovakiet og op mod 20.000 for at være i truppen mod Wales. Bonus på 12.000 kr. for sejr i hver af de to kampe.

Forsikring – 1.450 kr. per spiller om dagen, samme forhold som tidligere.

Forbedrede flyforhold, heriblandt privatfly for holdet.

Kok til både hjemme- og udekampe.

Efter de to næste landskampe vil DBU tage stilling til de fremtidige rammer for herrelandsholdet.