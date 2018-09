Danmark vinder over Wales på to mål af Christian Eriksen Efter en skidt start fik Danmark styr på Nations League-kampen efter den første scoring.

Det danske fodboldlandshold har fået den bedst tænkelige start på Nations League-turneringen, der er en alternativ vej til at sikre en EM-billet til slutrunden i 2020.

Søndag aften vandt Danmark med 2-0 over Wales i Aarhus efter to mål af Christian Eriksen. Med et mål i hver halvleg er Eriksen nu oppe på 25 mål i landsholdstrøjen.

Med sejren står både Danmark og Wales noteret for tre point i gruppen, men waliserne har allerede mødt gruppens tredje hold, Irland, og har derfor spillet en kamp mere end danskerne.

»I er her kun for pengene«

Optakten til søndagens landskamp havde været præget af konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Som følge heraf stillede Danmark i onsdags med et hold bestående af amatørspillere til testkampen i Slovakiet. Den bizarre historie om det danske nødlandshold gik jorden rundt og var selvsagt også nået til Wales.

Den store delegation af feststemte walisiske fans i Aarhus sang flere gange 'You're only here for the money' (I er her kun for pengene, red.) ned mod de danske spillere.

De danske fans syntes umiddelbart at have lagt konflikten bag sig og støttede de danske spillere med både taktfaste råb og 'bølgen'.

Det første mål ændrede kampen

Efter 20 vaklende minutter fra danskernes side begyndte der at opstå muligheder foran det walisiske mål.

Christian Eriksen og Thomas Delaney skød med løst krudt, før førstnævnte åbnede kampens målkonto i det 32. minut med en perle.

Højrebacken Henrik Dalsgaard havde i flere omgange sendt høje indlæg direkte ind i panden på forsvarsspillerne, så da han fik endnu en mulighed for et indlæg, slog han i stedet bolden hårdt og fladt ind til Christian Eriksen.

På kanten af feltet vendte den danske stjerne rundt og sparkede bolden fladt i mål via stolpen.

Stor redning på Sistos halvflugter

Fire minutter senere var en ellers svag Pione Sisto nær ved at udbygge føringen. Hans kanonkugle af en halvflugter blev dog på fornem vis reddet til hjørne af målmand Wayne Hennessey.

Ikke uventet valgte landstræner Åge Hareide at tage Pione Sisto ud i pausen. I stedet blev formstærke Viktor Fischer sendt i aktion, og han skulle senere blive involveret i 2-0-scoringen.

Waliserne kom stærkt ud til anden halvleg og var nær en udligning efter klumpspil i det danske felt. I den anden ende stod Martin Braithwaite for en afslutning lige forbi mål efter lignende kaos i feltet.

Indlæg, straffespark og 2-0

Efter lidt mere end en times spil fik kampen reelt sin afgørelse. Indskiftede Viktor Fischers indlæg blev blokeret med armen af Ethan Ampadu, og kampens tyske dommer, Deniz Aytekin, pegede på straffesparkspletten.

Her viste Christian Eriksen den effektivitet, som han ikke gjorde i straffesparkskonkurrencen i VM-ottendedelsfinalen mod Kroatien.

Wales-keeper Hennessey dykkede ned til sin egen højre side og var ikke i nærheden af forsøget, som sad højt, midt i målet.

Den lussing formåede en svagt spillende Gareth Bale og hans walisiske kolleger ikke at svare igen på.

12 minutter før tid var Martin Braithwaite ved at give de 17.506 tilskuere endnu et mål, men hans ellers intelligente afslutning sneg sig lige uden om stolpen. Også Thomas Delaney forsøgte sig, men blev afvist af Wayne Hennessey.

