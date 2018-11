Bendtner ville være verdens bedste, nu skal han måske i fængsel Fodboldstjernen Nicklas Bendtners karriere tog tidligt fart, og han har haft et utal af møder med lovens lange arm.

Blå bog Nicklas Bendtner Født: 16. januar 1988 i København Startede som 4-årig i Tårnby Boldklub, inden han som 10-årig kom til KB. Professionel karriere 2004-2014 Arsenal (171 kampe/45 mål)

2006-2007 Birmingham (udlejet, 48/13)

2011-2012 Sunderland (udlejet, 30/8)

2012-2013 Juventus (udlejet, 11/0)

2014-2016 Wolfsburg (47/9)

2016-2017 Nottingham (17/2)

2017-2018 Rosenborg (75/33) Meritter Årets danske spiller 2009

Italiensk mester med Juventus 2013

Tysk pokalvinder med Wolfsburg 2015

Norsk mester med Rosenborg 2017

Ligatopscorer i Norge i 2017 (19 mål)

Bendtner og Danmark

Spiller sin første af 24 ungdomslandskampe i 2004. Allerede som 18-årig i 2006 får han chancen på A-landsholdet, hvor han scorer i sine to første kampe og derfra er Morten Olsens suveræne førstevalg i angrebet. 81 A-landskampe, 30 mål Vis mere

Gang på gang er fodboldspilleren Nicklas Bendtner havnet i søgelyset for alt andet end jagten på scoringer, trofæer og hæder.

Indimellem har det været til den komiske side og været til lige at grine ad. Af og til på grænsen til det tåkrummende. Og flere gange har Nicklas Bendtners eskapader haft en tyk tragikomisk overflade. Karrieren har været uforudsigelig, lidt som et ludospil.

Angriberen, der med sine mange scoringer adskillige gange har reddet det danske landshold, skal i kølvandet på fængselsdommen på 50 dage - heraf 6 ubetinget - nu i gang med sit livs måske vigtigste opgør: kampen for at redde sig selv. Som menneske. Som mand. Som far. Som bare nogenlunde ansvarlig voksen.

Som fodboldspiller skal han nok klare sig, for kan man lave mål, kan man også få en kontrakt. Det er Nicklas Bendtners karriere sådan set et godt billede på.

Årsindtægt på 20 millioner

Da københavnerdrengen som 16-årig skiftede KB og en mulig karriere i FC København ud med en lærlingekontrakt i den store engelske London-klub Arsenal, var det med en plan om en dag at blive en af verdens bedste angribere.

»Med de ambitioner, jeg har, bliver presset på mig kun værre i fremtiden«, fortalte Bendtner til magasinet Arena i maj 2009.

I Arsenal gik det stærkt. Bunker af mål på reserveholdet førte til debut på Premier League-klubbens førstehold allerede i 2005, inden han i 2006 blev sendt på et sæsonlangt leje- og fodboldmæssigt modningsophold i den næstbedste række i Birmingham.

Nicklas Bendtner kom tilbage til Arsenal med status som etableret dansk A-landsholdsspiller, og i sin første rigtige sæson for Arsenal i 2007/2008 var talentet, der i 2006 blev kåret til Årets Fund i dansk idræt af Politiken, på rette vej. Og ugelønnen var angiveligt på 400.000 kroner svarende til 20 millioner kroner årligt.

Men hverken Arsenal eller endnu et lejeophold – denne gang i Sunderland i 2011/2012-sæsonen – kunne få danskerens talent til at udfolde sig helt. Og løsningen blev i stedet nye græsgange i Italien hos mægtige Juventus i et nyt miljø, hvor skader og ekstrem hård konkurrence dog gjorde opholdet til en alt andet end god mulighed for sportslig fremdrift endsige stabilitet.

Du skal køre VW!

Måske tyske Wolfsburg kunne blive redningen for den nu 26-årige Bendtner?

Men ak. Tiden i Tyskland huskes mest for konflikter med ledelsen. Ikke mindst en episode, hvor danskeren lagde et billede af sig selv og en Mercedes-luksusbil på Instagram, er blevet en klassiker. Den slags gør man ikke ustraffet i en klub, der er ejet af en anden grundpille i tysk industri, Volkswagen.

Springbrættet til en karriere på ret køl blev i efteråret 2016 derfor traditionsklubben Nottingham Forest i den næstbedste engelske række, men Lord Bendtner havde heller ikke krudt i støvlerne hos de tidligere dobbelte Europa Cup-vindere.

Tilnavnet Lord Bendtner stammer fra Facebook-siden Troll Football og dukkede op i Bendtners Arsenal-tid. Siden voksede brugen af det, og det blev mere spydigt i takt med, at danskeren ikke kunne indfri de bombastisk udmeldte ambitioner, han havde på egne vegne. På daværende tidspunkt havde Bendtner, der både ville være verdens bedste og VM-topscorer, også et forhold til en datter af en lensbaron. At han ofte klædte sig i klassisk britisk gentlemanstil, pustede også til Lord-prædikatet.

Efter et halvt år i Nottingham var der bud efter Nicklas Bendtner fra en overraskende kant. Fra Rosenborg i Trondheim i det nordlige Norge, lidt syd for polarcirklen. Her fandt Bendtner i den grad godt fodfæste. Han blev et instant hit og kom efter to års fravær i 2017 tilbage på det danske landshold. I sine seneste 7 af i alt 81 landskampe var Bendtner Rosenborg-spiller.

Danskeren havde omsider fundet den rette fodboldmæssige hylde og et niveau, der matchede talentet. Fortidens hæsblæsende og kaotiske fritidsliv fortonede sig. Bendtner havde skiftet barer og baronesser ud med jagt, fiskeri og storslået natur.

Men fortidens liv uden for kridtstregerne kom altså tilbage, og taxasagen fra september og dagens dom markerer nærmest et tiårsjubilæum for den nu 30-årige Nicklas Bendtner, der har et spektakulært register over unoder.

Jeg har set det hele, prøvet det hele og er klar til noget andet i mit liv Nicklas Bendtner, 2011

I maj 2009 fik han en bødestraf af Arsenal-manager Arsene Wenger, der var stærkt utilfreds med at kunne læse om sin unge angribers exit fra natklub i mere end selskabeligt overrislet tilstand.