Landstræneren præciserer sin holdning til Bendtner Åge Hareide har ikke noget imod at tage Nicklas Bendtner til nåde, når han har afsonet dom eller er frikendt.

Angriberen Nicklas Bendtner er velkommen på det danske fodboldlandshold, efter at han har afsonet sin voldsom eller er blevet frikendt, når landsretten skal tage stilling til Bendtners anke af byrettens dom på 50 dages ubetinget fængsel for vold.

Det siger landstræner Åge Hareide, der ligesom tidligere holder fast i, at han ikke vil røre angriberen, så længe sagen ikke er afsluttet.

»Jeg sagde jo, at når man bliver dømt for vold, kan man ikke spille på landsholdet. Dengang var Nicklas ikke dømt, men det er han nu. Han er dømt i første instans, og han har anket sagen, og han kan stadigvæk blive frikendt«.

»Men bliver han dømt, og afsoner han sin dom, så har han gjort op for det. Så skal man ikke skubbes ud af samfundet. Har man afsonet sin dom, så kan man også spille på landsholdet«.

»Så længe sagen kører, er han også uden for landsholdet. Dommen må afsones, eller han må frikendes, før han kan være med igen«, siger Åge Hareide.

Han mener, at det er vigtigt, at DBU agerer på samme måde over for dømte som resten af samfundet.

»Unge drenge kan gøre noget galt. Der skal vi tage stilling til ved at sige, at hvis man udøver vold og bliver dømt for det, så kan man ikke spille på landsholdet«.

»Men hvis man afsoner sin dom, så har man ligesom i alt andet i samfundet mulighed for at være med igen«, siger Åge Hareide.

Bliver Bendtner frikendt i landsretten, er han langt fra garanteret en plads i Hareides trup.

Han skal være fodboldmæssigt berettiget til at kunne være på landsholdet, før landstræneren igen kigger hans vej.

»Jeg udtager landsholdet med de bedste spillere. Hvis han er god nok til at spille på landsholdet, efter at han har afsonet sin dom eller er blevet frikendt, så kan han godt blive udtaget«.

»Til den tid vil han være i fuld konkurrence med alle de øvrige spillere«, siger Åge Hareide.

Efter fredagens voldsdom, som Nicklas Bendtner ankede på stedet, fortalte Rosenborg, at klubben tog afstand fra Bendtners handling, men ikke ville fyre den danske angriber.

