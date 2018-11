Den bedrageriske sheik

Fodboldklubben Manchester City har i årevis blankt afvist, at klubbens ejer, sheiken af Abu Dhabi, bryder økonomiske og finansielle regler. Men interne e-mails fortæller en anden historie om tilbagedaterede kontrakter, fiktive sponsorbetalinger og en forretningsmoral, der tilsyneladende er baseret på en forestilling om, at »vi kan gøre, som det passer os«.



Selv tilbage i 1880, da præstedatteren Anna Connell grundlagde en fodboldklub i Manchester for at holde arbejdsløse og fattige arbejdere væk fra alkohol, var det al-Nahyan-familien, der sad på magten i Abu Dhabi. Denne klan af kamelhyrder og perlefiskere boede i lerklinede huse i palmernes skygge og havde naturligvis aldrig skænket fodboldspillere i lyseblå dragter en tanke, ligesom de færreste af Manchesters indbyggere havde været i nærheden af en ørken. Men 128 år senere, i september 2008, fandt Manchester og al-Nahyan-familien – der i mellemtiden var blevet et dynasti af oliemilliardærer – frem til hinanden. Det møde har fået dramatiske konsekvenser.

Serie Manchester City bag facaden Der Spiegel har - som en del af afsløringerne fra Football Leaks - beskrevet Manchester Citys forretningsmetoder i bestræbelserne på at blive verdens mest magtfulde fodboldklub. Det sker i en fortælling i 4 kapitler. Dette er kapitel 1.

Den engang middelmådige klub fra det østlige Manchester er lige nu det stærkeste hold i Premier League, et overdådigt produkt, der er blevet en fantastisk reklame for Abu Dhabi. Raffinerede fodboldstrateger som Kevin De Bruyne og Ilkay Gündogan spiller her, ligesom den sprudlende Leroy Sané, og de ledes af verdens måske bedste træner, Pep Guardiola. Det er en enestående succeshistorie.

Men dokumenter, der er stillet til rådighed af whistleblower-samarbejdet Football Leaks, afslører nu de beskidte tricks, som ligger bag Manchester Citys succes.

Klubbens ejere fra Abu Dhabi har indført en ny form for Manchester-kapitalisme. Betegnelsen bruges oprindeligt om den periode under den industrielle revolution, da virksomheder kun anerkendte de rå markedskræfter og modsatte sig enhver form for regulering. Men den kan også bruges om fodboldverdenen: Siden sheiken af Abu Dhabi købte Manchester City, har klubben formået at snyde sig til tops i europæisk fodbold og skabe et globalt, vanvittigt indbringende fodboldimperium uden smålig skelen til regler og love. Klubbens nyvundne succes er baseret på løgne.



Den sande historie om Citys fremgang handler om politisk indflydelse og skruppelløse økonomiske beslutninger. Og den berører alle, der ønsker at forstå forholdene i moderne fodbold.

126 mytologiske sekunder

»Aguuerooooo!«.

Et navn. Et brøl. Et ikon.

Enhver Manchester City-fan kender det hyldestråb, som tv-kommentator Martin Tyler ikke kunne holde tilbage 13. maj 2012. Enhver ægte fan ved præcis, hvor han eller hun befandt sig i det øjeblik, hele 93 minutter og 20 sekunder efter, at kampen var blevet fløjtet i gang. Det var de sidste sekunder af kampen og de sidste sekunder af sæsonen. Manchester City skulle bruge en sejr for at vinde Premier League for første gang i 44 år.

Men modstanderen, nedrykningstruede Queens Park Rangers, havde bragt sig foran. Det så ud til, at det skulle gå, som det så ofte før var gået, nemlig at Manchester Citys bysbørn og rivaler, Manchester United, ville løbe med det engelske mesterskab. Men så udlignede Edin Dzeko ved at heade bolden i nettet efter 91 minutter og 14 sekunder. Blot to minutter senere hamrede Agüero bolden i mål og sikrede sit hold mesterskabet.

De 126 sekunders spil i overtiden indgår som en del af mytologien i den genfødte klubs følelsesladede historie.

Holdet er ejet af sheiker fra Abu Dhabi og betragter ikke længere mesterskaber som en berusende undtagelse, men som et regelmæssigt tilbagevendende fænomen. For Manchester Citys tilhængere var mesterskabet et fodboldmirakel, men for klubbens kritikere var det blot et spørgsmål om tid, det ville ske. Disse kritikere har længe ment, at Mansour bin Zayed al-Nahayans investering i klubben og de transferrekorder, han siden har slået eftertrykkeligt, er konkurrenceforvridende. Det er en oliestat, der står bag holdet, siger de, og sponsorkontrakterne er blot camouflage for pengestrømmen fra Abu Dhabi. Manchester Citys ledelse har konsekvent afvist den slags beskyldninger.

Svimlende investeringer

Manchester City spiller på Etihad Stadium, og spillernes dragter er også sponseret af Abu Dhabis luftfartsselskab Etihad. Det i øvrigt Mansours halvbror, der står i spidsen for luftfartsselskabet. Telekom-selskabet Etisalat fra Abu Dhabi og landets turistmyndighed reklamerer også for sig selv i klubbens regi. Det samme gør investeringsselskabet Aabar fra Abu Dhabi, der er medejer af UniCredit og Virgin Galactic.

Engelsk fodbold har aldrig tidligere oplevet investeringer af denne størrelse. Og de virkelige tal er svimlende, viser en intern analyse foretaget af klubbens ledelse. Det fremgår af et dokument med titlen ’Summary of Owner Investment’, der er dateret 10. maj 2012, tre dage før Sergio Agüeros afgørende mål. På det tidspunkt havde ledelsen, der var indsat af Mansour, kun været i klubben i tre år og otte måneder – og den beregnede, at ejeren fra Abu Dhabi allerede havde investeret 1,3 milliarder euro, svarende til 9,7 milliarder kroner i klubben. Et af afsnittene i dokumentet er særligt vigtigt. Det har overskriften ’Supplement til Abu Dhabi-partnerskabsaftaler’.

For at forstå, hvad det betyder, skal vi tilbage til Agüeros mål, altså holdets genfødsel. På tilskuerpladserne stod voksne mænd og græd, og på banen kastede spillerne sig over hinanden i en lyseblå bunke. Ude på sidelinjen jublede en 47-årig mand i jakkesæt sammen med dem, og han trak siden et italiensk flag rundt om skuldrene. Det var træneren, Roberto Mancini, der havde vundet det italienske mesterskab tre gange og den italienske pokalturnering fire gange. Han var også manden, der i denne sæson havde præsenteret fire dyre nyindkøb i Manchester City. En af dem var Agüero.

Foto: Rui Vieira/AP I maj 2013 sikrede Manchester City sig klubbens første mesterskab i noget nær et halvt århundrede.

Mancini havde sikret City den første titel i næsten et halvt århundrede. Men han blev snart offer for sin chefs ambitioner: Blot et år senere blev han fyret, fordi holdet ikke havde været i stand til at genvinde titlen. Ejerens tankegang er tilsyneladende: Det, der ikke virker, skal udskiftes. Men der var også opstået et nyt problem, nemlig de Financial Fair Play-regler, FPP, som Uefa havde indført. Disse budgetregler trådte i kraft få uger efter, at Mancini var blevet fyret. Først og fremmest ville det europæiske fodboldforbund sikre sig, at klubberne ikke opbyggede for stor gæld og gik konkurs. Men Uefa var samtidig optaget af konkurrenceforholdene i de europæiske ligaer.

Uefa ville forbyde klubber at bruge flere penge, end de tjente.

Manipulerede aftaler og kontrakter

Netop den regel var City i fare for at bryde. »Vi er 9,9 millioner pund fra at kunne overholde Uefa’s FPP i denne sæson«, skrev Manchester Citys økonomidirektør Jorge Chumillas i en intern e-mail.

»Underskuddet skyldes afskedigelsen af RM (Roberto Mancini, red.). Jeg tror, at den eneste løsning nu vil være en supplerende sponsorbetaling fra AD (Abu Dhabi, red.) til at dække dette underskud«.

I denne e-mail afslørede Chumillas, at hans klub driver forretning på en anden måde end almindelige klubber. Den almindelige forretningsmodel i fodbold er, at spillerne spiller god fodbold, tiltrækker flere tilskuere, holdets kampe vises i tv, og potentielle sponsorer bliver interesserede. Disse sponsorer skriver så kontrakter med holdet om mod en aftalt betaling at få lov at reklamere i klubbens regi. Disse indtægter indgår så i klubbens budget for sæsonen og kan bruges til at købe spillere, betale gebyrer til agenter eller vedligeholde græsset på hjemmebanen. Hvis klubbens planer slår fejl, eller hvis den pludselig bliver nødt til at bruge flere penge, end der er afsat i budgettet, står klubben med et underskud ved sæsonens afslutning og må derfor skære ned på omkostningerne.

Men Manchester City er ikke nogen almindelig klub. Omkostninger og gæld? Den slags betyder ikke noget. Og skulle man komme til at mangle, sender sponsorer fra ejerens hjemland bare flere penge. Man bliver jo ikke straffet, hvis ikke man bliver opdaget.

Klubbens ledelse fandt derfor på nogle kreative løsninger, så man kunne undgå Uefa’s sanktioner.

»Vi kan lave en tilbagedateret aftale for de næste to år (...) med betaling på forskud«, foreslog direktør Simon Pearce. Den administrerende direktør, Ferran Soriano, foreslog, at man kunne få sponsorerne til at udbetale den bonus, der var aftalt for at vinde FA-cuppen – selv om Manchester City ikke havde vundet!

10 dage efter sæsonafslutningen fremlagde Chumillas resultatet af ledelsens overvejelser og erklærede, at sponsoraftalerne ville blive justeret – for den sæson, der netop var overstået!

Etihad skulle pludselig betale 1,5 millioner pund mere, Aabar skulle af med en halv million pund ekstra, mens turistmyndigheden skulle lægge hele 5,5 millioner pund mere end oprindelig aftalt. Og alle skulle lade, som om det var sådan, man havde bestemt det i den aftale, der blev indgået ved sæsonens begyndelse.

Klubben og dens sponsorer manipulerede altså med deres kontrakter. Da Chumillas spurgte sin kollega Simon Pearce, om man kunne ændre betalingsdatoen for sponsorbetalingerne, svarede Pearce i den særlige ånd, der herskede i Manchester Citys ledelse. »Selvfølgelig. Vi kan gøre, hvad vi vil«.