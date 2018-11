DBU sendte ubevidst ungdomslandshold ned til cypriotisk vært, der arrangerede fiksede kampe

De seneste to vintre har Dansk Boldspil-Union (DBU) sendt sine yngste landshold på ture til Cypern, hvor rammerne for at træne er gode i de kolde måneder. Men samtidig har fodboldforbundet – uden selv at vide det – sendt landets unge toptalenter ned til en vært, der har arrangeret kampe, som nu viser sig at være manipuleret af matchfixere.

Det kan Politiken i dag afsløre i samarbejde med sine partnere i European Investigative Collaborations (EIC). Mindst 32 vinterkampe på Cypern over de seneste 3 år er blevet dømt af en gruppe på 8 mænd, der officielt har optrådt som cypriotiske dommere, men reelt er fra Rumænien, Portugal og Letland. 5 af dem er slet ikke dommere; de er aktive eller tidligere fodboldspillere, der blot har klædt sig ud som kampledere og har været med til at styre resultaternes gang ved at dømme straffespark ud af ingenting, underkende gyldige mål og ignorere, at spillere åbenlyst var offside.

Historiens største lækage på mere end 70 millioner dokumenter viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations: Mediapart (Frankrig), L’Espresso (Italien), Expresso (Portugal), Reuters (Storbritannien), RCIJ/TBS (Sortehavslandene), Le Soir (Belgien), NRC (Holland), Nacional (Kroatien), VG (Norge), NDR (Tyskland), Premieres Lignes (Frankrig), De Standard (Belgien), Tamedia (Schweiz). Vis mere

En af dem indrømmer over for EIC, at han har været med til at manipulere fodboldkampe på Cypern, mens en anden erkender at have ageret dommer, selv om han egentlig ikke var det. Resten af gruppen lader sig identificere via vidneudsagn og på videoer eller billeder fra opgørene. Flere af de falske dommere har spillet i klubber, hvor en stor kinesisk matchfixer har fiflet i kulissen.

»Vi fik instruktioner før kampene«, fortæller Alin Stoica, en 30-årig rumænsk midterforsvarer, der har optrådt som falsk dommer på Cypern.

»De (nogle af bagmændene, red.) fortalte os, at den dag skulle vi som linjedommere for eksempel rejse flaget eller lade være. De havde brug for mål under kampene, som jeg forstod det«, siger Alin Stoica, der også fik at vide, at han »bare skulle lukke øjnene«.

Matchfixing kan indbringe bagmænd formuer på især det asiatiske bettingmarked, men for de falske cypriotiske kampledere var det umiddelbart ingen guldrandet forretning. Ifølge Alin Stoica fik de 500 euro eller cirka 3.750 kroner per kamp, de dømte.

Båndet til Danmark

Alle ’dommerbandens’ 32 identificerede kampe fra årene 2016-18 var umiddelbart arrangeret af samme selskab: Cypriotiske Androsports, der også har listet 29 af dem på sin hjemmeside. Flere af selskabets opgør optræder også på lister over mistænkelige opgør, som har haft så mystiske spilmønstre på bettingmarkedet, at de er blevet indrapporteret til fodboldens myndigheder, viser dokumenter, som Politiken har set.

Båndet til de danske ungdomslandshold går via netop Androsports. Indtil for få dage siden optrådte også DBU på hjemmesiden blandt selskabets kunder, der især kommer fra Østeuropa, og på samme måde var opgør med Danmarks U16-, U17- og U19-drenge at finde på firmaets oversigter over ’venskabskampe’ i 2017 og 2018. Samtidig var kvindelandsholdet også i Cypern i vinteren 2017 og spillede kampe, der fremgik af Androsports’ hjemmeside.

Ingen af de danske dyster er blandt de 32 kampe, som EIC umiddelbart kan knytte de mystiske dommere til. Men i 2017 spillede U19-landsholdet 22. januar mod det ungarske klubhold Mezőkövesd, og 6 dage senere spillede ungarerne et opgør, hvor kamplederne var falske og to af dem bare var udklædte spillere fra Letland og Rumænien. I 2017 storsejrede U19-landsholdet også med 13-0 over et cypriotisk klubhold, som har direktøren for Androsports i bestyrelsen.

»Oplysninger fra Politiken er helt nye for os«, siger DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, og tilføjer, at »vi har ikke oplevet mystiske forhold i forbindelse med dommere til kampene dernede«.

Når han er så overrasket, hænger det især sammen med, at DBU aldrig har »haft direkte kontakt til Androsports«.

»Så det kommer som en stor overraskelse, at de skriver, at de har stået for vores træningslejre. Vi har indgået aftaler med Royal Sport Management om vores træningslejre. Vi har i dag gjort Royal Sport Management opmærksom på, at vi ikke har tilladt, at Androsports bruger vores navn, da vi aldrig har indgået direkte aftaler med dem«, siger Jakob Høyer og oplyser:

»Vi har kontaktet vores samarbejdspartner Royal Sport Management og bedt dem opsige samarbejdet med Androsports, hvis de fortsat ønsker at samarbejde med DBU om træningslejre på Cypern. Vi afventer svar«.