Klubchef hjalp spilleragenter med at presse penge ud af Premier League-hold i lyssky affære

For tilskuerne på Liberty Stadium udviklede den polske målmand sig hurtigt til lidt af en lokal helt.

Da Lukasz Fabianski i sommeren 2014 skiftede gratis til den walisiske Premier League-klub Swansea, var det usikkert, hvor stærkt et kort han egentlig var. Igennem syv år hos Arsenal havde han haft en evig reserverolle, så det var et slags lotteri at give ham chancen som førstevalg i verdens nok hårdeste fodboldliga.

Han viste sig dog straks som en gevinst af de større. I løbet af sin første sæson holdt han målet rent 13 gange, og det var blandt andet det, der sikrede ham en helterolle blandt de lokale i Swansea.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner dokumenter viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations.

Men samtidig skabte den gode sæson også pludselig nye muligheder for tre tyskere, der lurede i kulissen og gerne tog beskidte metoder i brug for at maksimere deres mulighed for at profitere på Lukasz Fabianskis succes: Daniel Delonga, Thorsten Wirth, Hannes Winzer. Sammen havde de i 2013 stiftet agenturet Spielerrat, og de repræsenterede den polske målmand. For dem skabte hans gode sæson en unik chance for at tjene ekstra penge, men for at eksekvere deres plan havde de brug for lyssky hjælp fra en leder i en tysk topklub, der skulle vise en umiddelbart falsk interesse i spilleren. Og det fik de.

Agentur involveret i dansk sag

Alt det afslører dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, som er blevet overdraget til Der Spiegel og siden delt med nyhedsmagasinets partnere i European Investigative Collaborations. Herunder Politiken, der tidligere har beskrevet Spielerrats centrale rolle i en anden artikel med afsæt i den store lækage.

Den handler om Per ’Pelle’ Nilsson. I 2014 ville FC København hente den svenske landsholdsspiller, og lige før kontraktunderskrivelsen foreslog agenten Daniel Delonga, at klubben formelt set skulle hyre ham – selv om tyskeren ellers umiddelbart havde arbejdet for forsvareren. Formålet var ifølge lækkede mails klart: At sikre, at Per Nilsson slap for at blive beskattet af en del af agentsalæret.

Finten er udbredt i fodboldens verden. Ved formelt set at lade klubben hyre og aflønne spillerens agent kan spilleren spare skat af salæret, og på den måde kan klubben præsentere et mere lukrativt tilbud i kampen for at få spillerens underskrift. Samtidig kan klubben opnå en momsfordel. Men det kan være på kant med loven, siger Skattestyrelsen, der nu vil »kigge nærmere på problemstillingen«.

Om formiddagen 22. maj 2014 skrev Daniel Delonga til FCK:

»Er der en måde, hvor mindst halvdelen af skatten ikke skal betales?«.

Nordens største fodboldklub svarede »OK«. Dagen efter underskrev parterne kontrakten med Spielerrat som »agent for klubben«, så Per Nilsson slap for at blive beskattet af salæret til det tyske agentur. Både FCK og Daniel Delonga afviser at have gjort noget forkert.

Det interessante rygte

Spielerrats arbejde med Lukasz Fabianski i foråret 2015 ser imidlertid ud til at vise, at det tyske agentur ikke skyr fodboldverdenens fiflerier.

»Hvis skaktrækket virker, kan vi øge vores indtjening fra ’Fab’ markant«, skrev Thorsten Wirth i en lækket mail til sine kolleger fra Spielerrat i april 2015 – med henvisning til Lukasz Fabianski.

De havde åbenbart en plan. I deres første tid som ledere af agenturet havde de tre tidligere Adidas-ansatte gentagne gange mindet hinanden om, at deres rolle i fodboldverdenen skulle være en ren kontrast til de mange sorte får, der fiflede med det meste for at tjene så mange millioner som muligt. De skulle ikke være en del af den grådighed, huskede de hinanden på.

I rotter... Fantastisk træk Hannez Winzer, agent

I foråret 2015 hørte Thorsten Wirth dog et interessant rygte. Han fortalte sine kolleger om det, men de skulle alle behandle informationerne med yderste diskretion.

»Det kan blive en brutal boomerang for alle involverede, hvis det bliver offentligt«, skrev Wirth.

Rygtet handlede om et falsk bud. I arbejdet med at sælge en spiller havde en bundesligaklub angiveligt fået en fodboldforretning fra Premier League til at vise interesse for spilleren, selv om den egentlig ikke ønskede at købe ham. Ifølge overleveringen var det spillerens agent, der havde sikret et falsk bud fra den engelske klub for at presse den ægte interesserede klub til at skrue prisen i vejret.

Missionen lykkedes. I sidste ende fik bundesligaklubben angiveligt 2 millioner euro (cirka 15 millioner kroner) mere, end det første tilbud lød på. En del af den ekstra gevinst brugte bundesligaklubben så til at betale agenten 800.000 euro for hans rolle i handlen.

»Et smart, beskidt træk. Uanset hvad I måtte tænke om det ud fra et moralsk perspektiv, virkede det«, skrev Thorsten Wirth til sine kolleger.

I første omgang var de i tvivl.

»Jeg finder det ikke helt forkasteligt«, skrev Daniel Delonga, men »det er ikke vores stil«, tilføjede han.

Få uger senere kom de tre kolleger imidlertid netop på at bruge det kneb i arbejdet med Lukasz Fabianski.

Leverkusen-chef hjalp

Efter målmandens succesrige sæson krævede Spielerrat, at Swansea hævede hans løn med 15.000 pund (cirka 125.000 kroner) om ugen, selv om han endnu havde tre år tilbage af sin kontrakt. Til gengæld ville polakken så gå med til at droppe en exitklausul på 4 millioner pund, forklarede agenterne.

Samtidig havde de også tænkt på sig selv. For en ny fireårig kontrakt foreslog de et agentsalær på 760.000 pund det første år og derefter 480.000 pund for hver efterfølgende sæson. I alt 2,2 millioner pund.

Men hvorfor skulle Swansea gå med til det? Selv om Lukasz Fabianski havde stået godt, ville det stadig være svært at få vildt mange penge for en 30-årig målmand, der trods alt kun havde præsteret godt i en enkelt sæson. Spielerrat havde brug for at kunne lægge pres på.

»Lukasz er mega glad i Swansea. Vi har ingen andre – og særligt ikke bedre – tilbud på hånden«, informerede Thorsten Wirth sine partnere om.