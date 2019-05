Pernille Harder slået af Champions League-vinder i prestigekåring

Fodbold. Landsholdsanfører Pernille Harder var nomineret til britiske BBC’s årlige hæder som den bedste kvindelige fodboldspiller, men måtte overlade trofæet til norske Ada Hegerberg, der i lørdags med et hattrick var med til at sikre sig klub Lyon Champions League-trofæet med en 4-1-sejr over Barcelona. Harder, der i denne sæson blev topscorer med 8 mål i Champions League for tyske Wolfsburg blev 2’er i afstemningen foran australieren Sam Kerr fra Chicago Red Stars.

Ishockey. Det danske kontingent i den svenske klub Malmö Redhawks vokser. Hele fire spillere fra VM-truppen skifter til klubben i løbet af sommerpausen, så Matias Lassen, Jesper Jensen Aabo, Jesper Jensen og Nicolai Meyer bliver klubkammerater med Malte Setkov og Frederik Storm. »Det bliver skidesjovt. At klubben har hentet så mange danskere, betyder at der er nogle ansigter, man kender rigtig godt i forvejen«, siger Jesper Jensen til Ritzau.

Ishockey. Årets NHL-finaleserie om Stanley Cup-trofæet bliver et anliggende mellem Boston Bruins og St. Louis Blues. Med en sejr på 5-1 over San José Sharks vandt St. Louis deres semifinaleserie med 4-2 i kampe. Finaleserien indledes 27. maj i Boston, der seneste vandt titlen i 2011. St. Louis er i deres første finale i 49 år. Klubben tabte tre finaler på stribe fra 1968 og frem.

Ishockey. Med de sidste indledende gruppekampe ved VM i Slovakiet afviklet, ser kvartfinaleparringerne således ud: Canada-Schweiz, Tjekkiet-Tyskland, Rusland-USA og Finland-Sverige. Kampene spilles torsdag.

Fodbold. Dortmund henter angiveligt endnu en tysk landsholdsspiller til klubben. Leverkusens kantspiller Julian Brandt har indgået en aftale og skifter for ca. 185 millioner kroner, beretter blandt andet avisen Bild. Nico Schulz skiftede tirsdag fra Hoffenheim for ca. 200 millioner kroner.