7. runde i Superligaen: Brøndby-blamage og sammenbrud på eget græs mod AGF

Politiken giver et overblik over Superligarunden i én samlet artikel.





Superliga Runde 7 Fredag Hobro-OB 0-0 Søndag Lyngby-Randers FC 2-0 Esbjerg-Silkeborg 2-2 SønderjyskE-FCM 0-2 18.00 Brøndby-AGF (3+) 20.00 FCK-FC Nordsjælland (Canal 9) Mandag 19.00 AC Horsens-AaB (TV3 Sport 1) Stillingen i Superligaen

Brøndby-AGF 0-3

0-1 Bror Blume (57) 0-2 Jakob Ankersen (86) 0-3 Patrick Mortensen (90)





AGF snuppede søndag holdets anden sejr i sæsonen og tilmed i træk, da aarhusianerne drog hjem med en 3-0-sejr fra Brøndby Stadion i Superligaens syvende runde.

Sejren kom i land efter 90 minutter, hvor AGF-defensiven viste fornemme takter og holdt Brøndby fra store chancer gennem hele kampen, mens offensiven slog til på farlige kontraer.

Brøndby formåede sjældent at blive farlige på trods af et stort spilovertag, og sæsonens hidtil største Brøndby-oplevelser, midtbanespilleren Dominik Kaiser og superligatopscorer Kamil Wilczek, var gennem kampen ganske anonyme.

Kampens første halvleg fik en ivrig indledning med mange dueller, og det virkede ikke til at være AGF’s plan at give en opvisning i spillet med kuglen, for gæsterne stod tæt sammen i geledderne langt tilbage på banen.

Den tætte defensiv gav AGF flere gode kontramuligheder i første halvleg mod et Brøndby-hold, som ikke blev farlige på andet end dødbolde, selv om værterne så rigeligt til bolden.

Første halvlegs største mulighed fik AGF-kantspilleren Mustapha Bundu, der efter et katastrofalt indgreb af Brøndby-målmanden Marvin Schwäbe fik bolden helt alene ved den ene opstander.

Bundus vinkel blev dog spids, at han formåede kun at sende bolden på stolpen, hvorfor de to hold gik til pause ved 0-0.

I anden halvleg fortsatte AGF sin farlige stil, og det gav efter 57 minutters spil pote.

AGF’s Jakob Ankersen blev sendt i dybden, og han fandt Bror Blume, der til sit store held kunne se sin afslutning ramme Brøndby-backen Anthony Jung, som rettede bolden i mål til 1-0 til AGF.

Brøndby savnede gennem kampen kreativitet til at bryde gennem AGF-forsvaret, og værternes lange angrebssekvenser forblev oftest i ufarlige områder.

Med fem minutter igen slog AGF på ny kontra, og det gjorde ondt på Brøndby, som kunne se Ankersen stryge forbi Schwäbe og lægge bolden i et tomt mål til 2-0.

I kampens overtid fik AGF-indskifteren Patrick Mortensen også sit navn på måltavlen, da Bundu til slut fandt den høje angriber alene foran mål, og så kunne han sende bolden i mål til 3-0.

Den aarhusianske sejr betyder, at AGF er oppe på otte point efter syv kampe. Brøndby har 13 point.

Sønderjyske-FC Midtjylland 0-2

Mål: 0-1 Awer Mabil (41) 0-2 Evander Ferreira (71)

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland trak det længste strå og tog alle tre point, da holdet søndag på udebane besejrede Sønderjyske i 3F Superligaen med 2-0.

Derfor er midtjyderne nu oppe på 19 point efter syv runder i Superligaen – en bedrift, de aldrig tidligere har opnået.

Det var desuden også første kamp med den nye FCM-cheftræner, Brian Priske, i spidsen. Han tog over efter Kenneth Andersen i begyndelsen af ugen.

Kampen startede lige, men det var kun gæsterne fra Heden, der kom frem til de helt store chancer. I anden halvleg dominerede FCM.

Sejren kom i hus på et mål af Awer Mabil kort før pausen, mens Evander scorede på langskud efter 71 minutter.

Efter udesejren rykker FCM op på førstepladsen, mens sønderjyderne stadig er placeret på sjettepladsen, inden rundens øvrige opgør er færdigspillet.

Evander var tæt på at bringe FCM i front efter 19 minutter, men hans indersideskud fra distancen blev sendt ud til hjørnespark af Sønderjyske-keeper Sebastian Mielitz.

Efter 41 minutter kom gæsterne foran, da kantspilleren Awer Mabil helt inde foran mål nemt kunne sparke bolden i kassen efter et indlæg, alt imens Sønderjyskes Eggert Jonsson lå og var skadet.

FCM-angriberen Sory Kaba var meget tæt på at udbygge føringen ti minutter inde i anden halvleg, men hans hovedstød blev reddet af Mielitz med en fodparade.

Midtjylland fik scoret til 2-0 i det 71. minut, da Evander helt upresset sparkede bolden fladt ind et par meter uden for feltet.

I næste runde skal Sønderjyske en tur til Odense og møde OB, mens FC Midtjylland hjemme møder Brøndby.

Esbjerg-Silkeborg 2-2

Mål: 1-0 Adrian Petre (14) 1-1 Ronnie Schwartz (41) 1-2 Shkodran Maholli (57) 2-2 Adrian Petre (72)

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Det var ikke en kamp, der vil gå i historiebøgerne for nogle af holdene, men målene vil måske.

Reserveangriberen Adrian Petre scorede begge Esbjergs mål, mens Silkeborgs Shkodran Maholli scorede noget, der potentielt kunne være årets mål i 3F Superligaen, da holdene søndag spillede 2-2.

Resultatet betyder, at stillingen er uændret for begge mandskaber efter syvende spillerunde - Silkeborg er sidst, Esbjerg er næstsidst.

De to hold skiftedes til at have initiativet, og det betød, at spændingen var intakt frem til sidste minut.

Vestjyderne kom igennem et par gange i Silkeborgs venstre side, men det var et hjørnespark, der skulle åbne kampen op.

Efter noget klumpspil inde foran mål dukkede Esbjergs angriber Adrian Petre, der fik chancen fra start i front i stedet for karantæneramte Yuri Yakovenko, op, og rumæneren gjorde det til 1-0 for hjemmeholdet efter 14 minutter.

Med føringen i ryggen stillede esbjergenserne sig længere tilbage på banen ligesom i den forrige kamp mod Lyngby, men denne gang blev det dyrt.

Efter en periode, hvor Silkeborg nærmest spillede powerplay foran esbjergensernes felt, kom den tidligere Esbjerg-angriber Ronnie Schwartz foran Esbjerg-forsvarsspilleren Rodolph Austin og udlignede for gæsterne.

Efter 57 minutter havde silkeborgenserne så vendt 1-0 til 1-2, og det blev gjort på fornemmeste vis.

Silkeborgs angriber Shkodran Maholli modtog bolden ude på siden. Driblede ind mod midten, hvorefter han bragede bolden op i det lange målhjørne, mens hjemmeholdets forsvar så passivt til.

Det ville Esbjerg og Adrian Petre ikke finde sig i. Rumæneren svarede igen ved at sparke et frispark op i nærmeste målhjørne efter 72 minutter spil, og med to mål kan man roligt sige, at angriberen greb sin chance.