7. runde i Superligaen: Lyngby slår Randers for første gang i 15 forsøg

Politiken giver et overblik over Superligarunden i én samlet artikel.

Lyngby-Randers FC 2-0

Mål: 1-0 Lasse Fosgaard (45+1) 2-0 Nicolai Geertsen (61)

For første gang i Superligaens historie prøvede Lyngby at vinde over Randers FC.

Sejren blev på 2-0, da Lasse Fosgaard efte et godt træk ind i pbanen scorede sit første mål i denne sæson lige inden pausen og anfører Nicolai Geertsen headede et hjørnespark i mål til sin første scoring i Superligaen.

Lyngby og Randers FC har i Superliga-tiden mødt hinanden 15 gange, og de første 14 kampe har havde Randers 9 sejre og 5 gange uafgjort. Lyngby havde endda tabt de seneste 5 indbyrdes kampe.

Generelt var det en meget lige kamp, men oprykkerne fra Lyngby var mest kyniske, og derfor tabte Randers for tredje kamp i træk.

Det betyder, at kronjyderne blot er noteret for fem point efter syv kampe, mens Lyngby har ni af slagsen, hvilket rækker til en foreløbig syvendeplads i Superligaen.

Fra starten af kampen havde begge hold optræk til gode chancer, men den sidste, afgørende aflevering savnede kvalitet, hvorfor det sjældent blev rigtig farligt.

Lyngby kom frem til en del dødbolde, men en solid Randers-defensiv afviste gang på gang.

Randers forsøgte ofte at sætte kantspilleren Saba Lobjanidze i scene i venstre side, men Lyngby tillod ikke georgieren at få meget plads.

Hjemmeholdet bragte sig foran i første halvlegs overtid, da Lasse Fosgaard fandt plads bagest i feltet og sikrede Lyngby en pauseføring på 1-0.

Anden halvleg blev mere åben, og begge hold kom hurtigt frem til et par fine muligheder.

I det 61. minut kom Lyngby-forsvareren Nicolai Geertsen først på et hjørnespark og fordoblede værternes føring med et godt hovedstød.

Efter 2-0-målet satte Randers sig på spillet og skabte chancer til at bringe spænding tilbage i opgøret, mens Lyngby lurede på hurtige omstillinger.

Kronjyderne måtte dog sande, at de for tredje kamp i træk gik fra banen uden at komme på scoringstavlen.

Lyngby gæster i næste runde Horsens, mens Randers tager imod Silkeborg.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix OB'eren Issam Jebali (tv.) og Emmanuel Sabbi i duel i fredagens kamp i Hobro.

Hobro-OB 0-0

Mål: Desværre, de udeblev





Hobro og OB spillede fredag aften en målløs kamp i 3F Superligaen, da fynboerne gæstede DS Arena.

Det blev en fysisk krævende kamp, der mod slutningen viste sine klare spor på begge mandskaber.

Hobro havde flest gennemspillede angreb gennem opgøret, men på den sidste tredjedel af banen lukkede gæsterne stærkt af for nordjydernes offensive bestræbelser.

Det var således OB, der var farligst trods hjemmeholdets markante dominans på midtbanen.

Hobro-spillerne forsøgte ofte at bruge Pål Alexander Kirkevold som opspilsstation. Men han fik masser af opmærksomhed fra det fynske forsvar.

Nordjydernes første store chance tilfaldt til gengæld nordmanden efter ti minutter, da amerikanske Emmanuel Sabbi sendte en aflevering ind til angriberen.

Forsøget sejlede dog over mål.

Tættere på var Bashkim Kadrii efter en halv time, da Issam Jebali sendte en tværaflevering ind til sin angrebskollega. Men Hobro-målmand Jesper Rask kom i vejen på målstregen.

Efter en times spil fik hjemmeholdet adskillige store forsøg efter intenst klumpspil i OB’s målfest. Her lykkedes den nordjyske offensiv heller ikke.

Kort efter gik OB-midtbanespilleren Moses Opondo forrest i et kontraangreb. I dybden fandt han Bashkim Kadrii, som skød forbi mål.

Hobro har 8 point efter syv superligakampe, mens OB har 10.

Topscorerne Efter 7/8 kampe

Målscorer Klub Mål Kamil Wilczek Brøndby 7 Jonas Wind FC København 5 Sander Svendsen OB 4 Ronnie Schwartz Silkeborg 4 Dame N’Doye FC København 4 Frederik Gytkjær Lyngby 4 Mart Lieder SønderjyskeE 4 Dominik Kaiser Brøndby 3 Evander Ferreira FC Midtjylland 3 Isaac Atanga FC Nordsjælland 3



