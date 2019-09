Skotske tilstande i Superligaen

Så meget for FC Københavns historisk gode superligastart med syv sejre i de første syv kampe. På baggrund af særligt et godt første kvarter vandt FC Midtjylland søndag aften 1-0 over Brøndby, og dermed erstattede de midtjyske ulve de københavnske løver på Superligaens trone.

FC Midtjylland har nu hentet 22 point efter otte spillerunder. Eneste pointtab kom i 1-1-kampen mod Hobro.

Netop FC Midtjylland og FC København har dermed allerede skabt et hul på henholdsvis ni og otte point ned til trioen AaB, FC Nordsjælland og Brøndby på de efterfølgende pladser.

På samme dag, hvor der blev spillet det traditionsrige Old Firm-derby mellem Celtic og Rangers, lå det derfor lige for at konstatere, at den aktuelle situation i dansk fodbold minder om den, som har præget skotsk fodbold i årevis.

Der er to tophold og så alle de andre.

Fortid og fremtid

For FC Midtjylland blev kampen i Herning både en anledning til at kigge frem og tilbage. Brian Priske havde sin første hjemmekamp som cheftræner. Mens Jakob Poulsen og Gustav Wikheim blev hyldet inden første fløjt.

Poulsen forventes at afslutte sin karriere i australske Melbourne. Wikheim skrev søndag under på en kontrakt med Al-Fateh FC i Saudi Arabien. Et skifte, som sikrer nordmanden en masse penge på bekostning af at skulle spille på et langt lavere niveau end hans talent berettiger til.

FC Midtjylland havde tabt tre ud af de seneste fire kampe på hjemmebane mod Brøndby. Men i det første møde i denne sæson lignede Brians Priskes hold et bedre af slagsen end Niels Frederiksens.

Sidstnævnte kunne ses tage sig til hovedet i den første halvleg, som endte med at blive afgørende for kampens resultat. Brøndby var alt for dårlige til at holde fast i bolden, når de endelig fik den vristet fra midtjyderne, som særligt i kampens første kvarter buldrede henover gæsterne.

Den periode førte også til kampens eneste scoring.

Awer Mabil udfordrede Anthony Jung og sendte afslutningsvis en flad bold ind i Brøndby-feltet. Her følte unge Anton Skipper sig på fatal vis presset til at sætte foden på bolden. Hvilket resulterede i, at han sparkede den i eget net.

Det var slemt nok i sig selv. Men det blev værre, da han på den langsomme gengivelse kunne se, at der ikke have været en FC Midtjylland i nærheden af ham.

Skipper fik ligesom lige så unge Jesper Lindstrøm store roser for sine første kampe i Brøndby-trøjen tidligere på sæsonen. Men de seneste uger har for begges vedkommende afsløret, at træerne altså ikke gror ind i himlen.

Debut til to BIF-spillere

Brøndbys anden halvleg var markant bedre end den første, fordi Hany Mukhtar blev sendt på banen til sin første superligakamp i denne sæson. Udover Mukhtar fik Brøndby-fansene også et gensyn med tilbagevendte Johan Larsson og så Sigurd Rosted og Samuel Mraz få debut.

Mukhtar kunne, hvad mange af holdkammeraterne havde haft svært ved. Holde fast i bolden og sætte gang i nogle offensive muligheder.

Det førte bare ikke til noget, som for alvor gav tro på, at Brøndby ville rejse hjem med point.

Men Mukhtar kommer de til at savne på den københavnske vestegn. Selv om salget til amerikanske Nashville hjælper en Brøndby-økonomi med blodrøde tal på bundlinjen.

Foruden den økonomiske situation i det seneste regnskab, må de seneste ugers sportslig udvikling også bekymre i Brøndby. Efter den flotte sejr over AaB for to weekender siden har Brøndby-offensiven set tandløs ud mod både AGF og FC Midtjylland.

Selv om de første 45 minutter var langt bedre end de sidste søndag aften, ligner det modsat, at Brian Priske har fået sat sig positive præg på FC Midtjylland.

Det er nu mere tydeligt, hvordan midtjyderne ønsker at spille end for nogle uger siden i Kenneth Andersens sidste periode som cheftræner.

Guldduellen mellem FCK og FC Midtjylland er allerede skudt i gang. Dertil er der for stor forskel på dem og alle de andre i Superligaen.