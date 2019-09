»Hendes blod er på jeres hænder«: Fifa i shitstorm, efter at iransk kvinde, der sneg sig til fodbold, brænder sig selv ihjel

De sociale medier eksploderer i vrede, efter at en 29-årige iransk kvinde har taget livet af sig. Vreden er rettet mod regimet i Iran for at forbyde kvinder på fodboldstadioner og Det Internationale Fodboldforbund for ikke at gøre noget ved problemet.