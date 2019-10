13. runde i Superligaen: Et flot mål afgør bundkampen, der for første gang får en vinder

Politiken giver dig overblikket over weekendens kampe i Superligaen.

Superligaen 13. runde Fredag AaB-OB 1-0 Søndag 12.00 AC Horsens-Hobro (TV3 Sport) 14.00 SønderjyskE-FCN (3 Max) 14.00 AGF-Silkeborg (Eurosport 2) 16.00 FC København-Esbjerg (Canal 9) 18.00 Lyngby-Brøndby (3+) Mandag 19.00 FCM-Randers FC (TV3 Sport)



AC Horsens - Hobro 1-0

1-0 Malte Kiilerich (56)

AC Horsens trak sig sejrrigt ud af den vigtige bundkamp mod Hobro på hjemmebane med 1-0 i 3F Superligaens 13. spillerunde.

Kampen var den femte i Superligaen mellem klubberne, der havde spillet uafgjort i alle de første fire, inden Horsens blev den første indbyrdes vinder.

Horsens spillede en solid omgang fodbold og tillod ikke, at Hobro fik kampen over på egne præmisser. Forsvarsspilleren Malte Kiilerichs flotte mål var nok til at sikre Horsens sejren.

Det var et angrebsivrigt Horsens-mandskab, der var i teten fra kampens start. Hjemmeholdet forsøgte sig ofte med hurtige og direkte igangsætninger mod hurtigløberen Jannik Pohl i angrebet.

Hobro havde problemer med at holde på bolden, hvilket gav hjemmeholdet gode arbejdsbetingelser. Lidt uvant spillede Horsens bolden mest langs jorden og lykkedes godt med det.

Efter 18 minutter fik Horsens holdets største mulighed i første halvleg, da midterforsvareren Malte Kiilerich steg til vejrs efter et hjørnespark, men hans hovedstød gik forbi mål.

Herefter var det ad to omgange tæt på, at Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold kunne sende Hobro foran, men heldet var ikke med nordmanden.

Derfor gik de to mandskaber til pause med 0-0.

Horsens fortsatte de lovende takter efter pausen, og selv om der også blev misbrugt flere muligheder, lykkedes det at komme foran ti minutter efter sidebyttet.

Malte Kiilerich viste klassen foran kassen, da han flot bankede hjemmeholdet foran med 1-0 på en halvflugter, efter at han selv havde taget bolden ned i feltet.

Hobro skulle nu jagte udligningen, men gæsterne blev aldrig farlige foran mål.

Kort før tid fik Horsens smidt midtbanespilleren Bjarke Jacobsen ud med et direkte rødt kort efter en voldsom tackling. De få sekunder i overtal hjalp dog ikke Hobro, som tabte for tredje superligakamp i træk.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Med straffesparket scorede Lucas Andersen for sjette gang i denne sæson.

AaB - OB 1-0

1-0 Lucas Andersen (straffe 14)

Anfører Lucas Andersen scorede kampens ene mål på straffespark og sikrede dermed tre point til nordjyderne, der med 1-0 og den første hjemmesejr over OB siden 2015 hopper op på sjettepladsen med 19 point.

OB ligger lige over AaB med et enkelt point mere på kontoen.

Gæsternes spil bar præg af flere markante boldtab, hvilket kastede en del AaB-chancer af sig. Til gengæld var det på Aalborg Portland Park et særdeles uskarpt hjemmehold, som forvaltede dem.

Fynboerne skiftede undervejs fra en trebackkæde til en forsvarskæde med fire spillere. Det gav mere balance i kampen, hvor AaB langsomt mistede overtaget.

AaB’s dominans startede allerede i tredje minut. Her spillede angriber Mikkel Kaufmann og midtbanespiller Frederik Børsting sammen, hvilket resulterede i en friløber.

Men Kaufmann brændte den store chance.

Efter knap et kvarter spillede back Jakob Ahlmann sig til en stor mulighed for hjemmeholdet. Men Jeppe Tverskov fældede modstanderen i feltet, hvilket gav et straffespark.

Det satte Lucas Andersen hårdt og yderligt, hvilket gjorde Oliver Christensen sagesløs, selv om målmanden valgte den rette side.

Frem mod pausen fortsatte AaB med at presse på. I mellemtiden kom OB til første skud på mål efter en halv times spil. Men det blev ved 1-0 i første halvleg.

På den anden side af pausen kom hjemmeholdet til færre chancer. En af dem var til Frederik Børsting, der efter en time rundede Oliver Christensen i mål. Men trækket blev for langt, og muligheden løb ud i sandet.

Efter knap 70 minutters spil kom OB så til holdets hidtil største chance.

Angriberen Sander Svendsen modtog en tværaflevering ved det lille felt. Men i AaB-målet stod Jacob Rinne i vejen for nordmanden.

Dermed blev det til AaB’s sjette sejr gennem 13 kampe i Superligaen i denne sæson.





ritzau