13. runde i Superligaen: Silkeborg henter sæsonens første sejr i et brag af en kamp mod AGF

Politiken giver dig overblikket over weekendens kampe i Superligaen.

Superligaen 13. runde Fredag AaB-OB 1-0 Søndag AC Horsens-Hobro 1-0 SønderjyskE-FC Nordsjælland 1-4 AGF-Silkeborg 3-4 16.00 FC København-Esbjerg (Canal 9) 18.00 Lyngby-Brøndby (3+) Mandag 19.00 FCM-Randers FC (TV3 Sport)



AGF - Silkeborg 3-4

0-1 Mathias Hebo Rasmussen (26) 1-1 Mustapha Bundu (28) 2-1 Patrick Mortensen (30) 2-2 Ronnie Schwartz (42) 3-2 Patrick Mortensen (48) 3-3 Ronnie Schwartz (straffe 67) 3-4 Anders Hagelskjær (88)

Det blev til sæsonens første sejr, da Silkeborg IF søndag vandt 4-3 ude over AGF på et mål i det 88. minut af Anders Hagelskjær.

Kampen bølgede frem og tilbage, men i sidste ende var AGF ikke skarp nok, for det skulle være blevet til langt mere end tre mål for hjemmeholdet.

Silkeborg er dog fortsat sidst i 3F Superligaen med seks point efter 13 kampe, mens AGF er på fjerdepladsen med 20 point.

Midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen bragte Silkeborg i front efter 26 minutter med et flot langskud.

AGF fik dog svaret hurtigt igen to minutter efter.

Formstærke Mustapha Bundu modtog en lang bold og fik på akrobatisk vis drejet rundt om sig selv og vippet bolden i mål til 1-1 efter skidt forsvarsspil.

Hjemmeholdets fans skulle heller ikke vente længe på et føringsmål til AGF, for det faldt to minutter senere.

Et fladt indlæg fra back Casper Højer landede for fødderne af angriber Patrick Mortensen, som sikkert lagde bolden i kassen.

Efter scoringen trak det flere gange op til yderligere AGF-mål, men det var Silkeborg, der fik udlignet kort inden pausen.

Angriber Ronnie Schwartz modtog ud af det blå en dyb stikning, som han på fornemmeste vist lobbede over AGF-målmanden.

AGF kom på 3-2 i det 47. minut, da Patrick Mortensen fra tæt hold gav hjemmeholdet føringen med sin anden scoring i kampen.

Bedst som man troede, at hjemmeholdet skulle udbygge føringen, fik Silkeborg tilkendt et straffespark.

Det udnyttede Ronnie Schwartz på sikker vis, da han med sit andet mål i opgøret udlignede til 3-3.

I det 88. minut kom forløsningen for Silkeborg, da forsvarsspiller Anders Hagelskjær fik pandet et indlæg i kassen til 4-3.









Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - FC Nordsjælland 1-4

0-1 Mikkel Damsgaard (9) 1-1 Jeppe Simonsen (22) 1-2 Kian Hansen (47) 1-3 Mikkel Damsgaard (50) 1-4 Mohammed Kudus (79)





Spillerne fra FC Nordsjælland viste høj kvalitet i opspil og afslutninger i søndagens udesejr på 4-1 over Sønderjyske i Superligaen.

De nordsjællandske gæster scorede en stribe flotte mål, men særligt Mikkel Damsgaards perlemål til 1-0 var i den mindeværdige ende af skalaen.

De tre point bringer FC Nordsjælland op på 20 af slagsen i Superligaen. Med sejren stryger holdet op på sjettepladsen før Brøndbys kamp mod Lyngby, mens Sønderjyske er nummer ni.

Nordsjælland havde blot vundet en af de seneste fire ligakampe, men det var glemt, da Damsgaard hamrede bolden op i krydset i det niende minut.

Den formidable scoring slog tonen an for en chancerig halvleg.

Efter 22 minutter viste den omskolede højre back Jeppe Simonsen, at han ikke helt har glemt sin tid som angriber, da han elegant vippede bolden over Nordsjællands fremstormende målmand Nicolai Larsen til 1-1.

Begge hold kunne - og burde måske - have scoret flere gange før pausen.

Nordsjællænderne ærgrede sig over, at Isaac Atanga skød på stolpen, og Mohammed Kudus’ forsøg blev pillet flot af Sønderjyskes målmand Sebastian Mielitz.

Og i den anden ende manglede stopperen Patrick Banggaard skarphed, da han fik chancen foran mål.

Hvor afslutningen gjorde FC Nordsjællands første mål seværdigt, var det opspillet til holdets andet kort efter pausen, der gjorde størst indtryk.

Mikkel Rygaard fandt på elegant vis Atanga, som så sit flade indlæg blive prikket i kassen af forsvarsspiller Kian Hansen.

2-1 blev til 3-1, da Atanga endnu en gang var i oplæggerens rolle efter 50 minutter, og opskriften var den samme. En snedig aflevering fra Rygaard fandt en fri Atanga i højre side af feltet, og inde foran sparkede Damsgaard det flade indlæg i mål.

Målet gav gæsterne lidt pusterum, mens Sønderjyske skulle flytte spillet længere frem på banen i håb om et comeback.

Det gav Nordsjælland den ene farlige omstilling efter den anden, og med 11 minutter igen satte Kudus punktum på en friløber.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Efter 2 point i de seneste 4 kampe lykkedes det atter AC Horsens at vinde.

Efter 2 point i de seneste 4 kampe lykkedes det atter AC Horsens at vinde. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AC Horsens - Hobro 1-0

1-0 Malte Kiilerich (56)

AC Horsens trak sig sejrrigt ud af den vigtige bundkamp mod Hobro på hjemmebane med 1-0 i 3F Superligaens 13. spillerunde.