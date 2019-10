14. runde i Superligaen: Både Lyngby og OB vinder med dobbelte målscorere

Lyngby - AC Horsens 2-1

0-1 Louka Prip (26) 1-1 Andre Riel (69) 2-1 Andre Riel (77). Udvist: Michael Lansing, AC Horsens (17)

Lyngby tog søndag eftermiddag en uhyre vigtig sejr i Superligaen, da holdet på hjemmebane vandt 2-1 over AC Horsens, som spillede i undertal i 74 minutter af kampen.

Gæsterne virkede ellers mest oplagte og kom også foran på et kanonmål i undertal.

Til sidst slap kræfterne dog op, og Lyngby kunne efter en svag kamp prise sig lykkelig over, at angriberen André Riel åbnede sin målkonto for klubben.

Han sørgede med to scoringer for at vende opgøret, og sejren betyder, at Lyngby på niendepladsen har en afstand på fem point til søndagens modstander, der er nummer 11, i den tætte bundkamp i Superligaen.

Kampen fik en eksplosiv indledning, da AC Horsens-keeper Michael Lansing efter et kvarter endte på mellemhånd og kom alt for sent i sit indgreb mod André Riel.

Lansing fik direkte rødt, og dermed måtte Horsens-træner Bo Henriksen foretage sin anden udskiftning i kampen, da angriberen Nicolai Brock-Madsen kort forinden havde pådraget sig en skade.

På trods af undertallet kom Horsens uventet i front efter 25 minutter ved kantspilleren Louka Prip, der førte bolden fremad og fra en umulig position bragede han på kassen med venstrebenet.

Kuglen knækkede indefra og helt ud i målhjørnet, hvor Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen blot kunne se til, at Horsens røg på 1-0 - en føring som på grund af en svag Lyngby-offensiv holdt til pausen.

Lyngby-træner Christian Nielsen benyttede turen i omklædningsrummet til at foretage to offensive indskiftninger, der skulle bidrage i det intensiverende Lyngby-overtag i anden halvleg.

Horsens blev presset langt ned i eget felt, og det blev dyrt efter 69 minutter. Lyngby fik et frispark på kanten af feltet, som Riel placerede flot i det nærmeste hjørne til en fortjent udligning.

Målet var Riels første i Lyngby-trøjen, og kun syv minutter senere kom han igen på tavlen, da han fik bolden foran mål og uden gener kunne sparke Lyngby på 2-1.

Til slut var Horsens centimeter fra at udligne, men Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen afviste en flugter fra tæt hold.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB - FC Nordsjælland 3-1

1-0 Bashkim Kadrii (9) 2-0 Sander Svendsen (33) 2-1 Mikkel Damsgaard (53) 3-1 Sander Svendsen (63). Udvist: Clinton Antwi, FC Nordsjælland (90)

Med to mål og en assist spillede Sander Svendsen en stor rolle, da OB søndag vandt 3-1 over FC Nordsjælland i Superligaen.

Første lagde den norske angriber op til Bashkim Kadriis åbningsmål, og scorede efterfølgende til 2-0 og 3-1. Mikkel Damsgaard stod for gæsternes scoring.

OB var ellers skades- og karantæneramt til opgøret, hvilket blandt andet betød, at angriberen Anders K. Jacobsen måtte spille den noget uvante plads for ham på højre wingback.

Spillet bølgede frem og tilbage kampen igennem, og begge hold havde chancer nok til at lave flere mål.

Efter sejren har OB nu 23 point og er inden kampen mellem Brøndby og Randers på tredjepladsen. FC Nordsjælland har fortsat 20 point på syvendepladsen.

OB-angriberen Bashkim Kadrii kunne nemt sende hjemmeholdet i front efter ni minutter, da han helt fri i feltet fik bolden serveret af Sander Svendsen, og sparkede den i højre side af målet.

Efter 33 minutter fik OB udbygget føringen. FC Nordsjælland-keeper Nicolai Larsen fik ikke clearet et hjørnespark og sendte i stedet bolden ud i det lille felt, hvor Svendsen var hurtig og fik sendt bolden i mål.

FC Nordsjælland fik reduceret otte minutter inde i anden halvleg, da et fladt indlæg endte hos angriberen Mikkel Damsgaard, der helt fri sparkede bolden i kassen.

Svendsen scorede sit andet mål i kampen efter 63 minutter, da han trak ind i feltet fra venstre og med en inderside sendte bolden ind nær den fjerneste stolpe

Kort før tid blev FC Nordsjælland reduceret til ti mand, da Clinton Antwi fik rødt kort.





Efter et langt indkast kom Hobro tidligt foran, da Emmanuel Sabbi skovlede bolden over styregen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hobro - Silkeborg 1-1

1-0 Emmanuel Sabbi (3) 1-1 Nicolai Vallys (40)

Silkeborg fik en frygtelig start på opgøret, men endte med at hive et enkelt point med fra Hobro, da det intense bundbrag i 3F Superligaens 14. spillerunde endte 1-1.

Emmanuel Sabbi bragte Hobro foran få minutter inde i kampen, men Nicolai Vallys fik udlignet for Silkeborg inden pausen.

Med det uafgjorte resultat ligger Hobro fortsat nummer 12 nu med 13 point, mens Silkeborg på sidstepladsen med syv point.

Meget var altså på spil i bundbraget, men hvis man på forhånd frygtede, at det ville blive et låst opgør, så blev man overrasket.

Hobro fik en drømmestart på opgøret, da Emmanuel Sabbi sendte hjemmeholdet i front efter to minutter, da han prikkede bolden ind efter et langt indkast.

Efter scoringen var Silkeborg mest på bolden, og Hobro ventede på at straffe gæsternes fejl. Silkeborg forsøgte sig primært fra distancen, men Jesper Rask i Hobro-målet leverede stærkt.

Rask blev dog efterladt chanceløs fem minutter inden pausen. Nicolai Vallys blev spillet helt fri på kanten af feltet, hvor kantspilleren kunne se sin afrettede afslutning trille i mål.