14. runde i Superligaen: Silkeborg overkommer endnu en gang en skrækkelig start

Hobro - Silkeborg 1-1

1-0 Emmanuel Sabbi (3) 1-1 Nicolai Vallys (40)

Silkeborg fik en frygtelig start på opgøret, men endte med at hive et enkelt point med fra Hobro, da det intense bundbrag i 3F Superligaens 14. spillerunde endte 1-1.

Emmanuel Sabbi bragte Hobro foran få minutter inde i kampen, men Nicolai Vallys fik udlignet for Silkeborg inden pausen.

Med det uafgjorte resultat ligger Hobro fortsat nummer 12 nu med 13 point, mens Silkeborg på sidstepladsen med syv point.

Meget var altså på spil i bundbraget, men hvis man på forhånd frygtede, at det ville blive et låst opgør, så blev man overrasket.

Hobro fik en drømmestart på opgøret, da Emmanuel Sabbi sendte hjemmeholdet i front efter to minutter, da han prikkede bolden ind efter et langt indkast.

Efter scoringen var Silkeborg mest på bolden, og Hobro ventede på at straffe gæsternes fejl. Silkeborg forsøgte sig primært fra distancen, men Jesper Rask i Hobro-målet leverede stærkt.

Rask blev dog efterladt chanceløs fem minutter inden pausen. Nicolai Vallys blev spillet helt fri på kanten af feltet, hvor kantspilleren kunne se sin afrettede afslutning trille i mål.

Dermed kunne de to hold gå til pause med 1-1, der afspejlede halvlegens udvikling meget fint.

Anden halvleg startede afvekslende, hvor begge mandskaber især angreb over kanterne, hvilket skyldes flere svaghedstegn i løbet af kampene hos backerne. Men holdene havde svært ved at finde den sidste kvalitet frem i spillet.

Efterhånden som kampen skred frem, så blev nervøsiteten for at tabe kampen større.

Begge hold stillede sig derfor tilfreds med uafgjort og tog ingen chancer i spillet, og da Hobro brændte en oplagt dobbeltchance i sidste minut, så endte kampen 1-1.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Første halvleg fredag aften var en lidt rodet affære, da Esbjerg i Superligaen tog imod FC Midtjylland i Esbjerg.

Første halvleg fredag aften var en lidt rodet affære, da Esbjerg i Superligaen tog imod FC Midtjylland i Esbjerg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Esbjerg-FC Midtjylland 1-2

1-0 Yuri Yakovenko (56), 1-1 Mikael Anderson (66) 1-2 Alexander Scholz (73)





FC Midtjylland vendte fredag aften et truende nederlag til sejr, da holdet besejrede Esbjerg 2-1 på udebane i Superligaen.

Esbjergs angriber Yuri Yakovenko havde bragt hjemmeholdet foran 1-0 efter 56 minutter, men først udlignede kantspilleren Mikael Anderson, og seks minutter senere sikrede forsvarsspilleren Alexander Scholz så FCM sejren.

Esbjerg havde ellers holdt gæsterne fra chancer i store dele af kampen, og særligt midterforsvareren Rodolph Austin kom i vejen for meget.

Esbjerg var tæt på at udligne i slutminutterne, da angriberen Adrian Petre brændte en friløber, men hjemmeholdets spillere måtte se sæsonens niende liganederlag i øjnene.

Efter nederlaget ligger Esbjerg næstsidst i Superligaen med ni point, mens FCM ligger øverst med 35 point.

Gæsterne var i kontrol i kampens indledning, men Esbjerg var farligst og havde flere gode muligheder.

Kantspilleren Mathias Kristensen var tæt på to gange.

Først var han ved at score et spektakulært mål, da han fra omtrent 40 meter forsøgte at løfte bolden over FCM-keeper Jesper Hansen, som vippede skuddet på stolpen.

Resultater og stilling i Superligaen

SUPERLIGA 14. runde Fredag Esbjerg-FC Midtjylland 1-2 Søndag Hobro-Silkeborg 1-1 14.00 OB-FC Nordsjælland 14.00 Lyngby-Horsens 16.00 Brøndby-Randers 18.00 SønderjyskE-AaB Mandag 19.00 AGF-FC København Stillingen

Ti minutter senere skød Mathias Kristensen bolden snert forbi stolpen.

En af forklaringerne på, at FCM trods boldovertaget ikke blev farlig, var Esbjergs midterforsvarer Rodolph Austin.

Han vandt stort set alle sine dueller, og han stoppede flere lovende angreb fra FCM med sine glidende tacklinger.

Ti minutter efter pausen udnyttede Esbjerg så endelig en af holdets gode muligheder, da Yuri Yakovenko sparkede bolden i mål.

Men med næsten 20 minutter tilbage udlignede FCM-kantspilleren Mikael Anderson, da han kom først på Awer Mabils indlæg og sendte bolden i mål.

Seks minutter senere prikkede Alexander Scholz sejrsmålet ind efter et hjørnespark.

Esbjerg var tæt på en sen udligning, da Adrian Petre fik en friløber, som han skød et pænt stykke forbi mål.





Ritzau