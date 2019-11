15. runde i Superligaen: FCM drøner videre med 1-0-sejr i AaB-træners comeback

Politiken giver dig overblikket over alle rundens kampe i Superligaen.

Superligaen 15. runde Fredag Esbjerg-Horsens 1-1 Søndag Randers-Lyngby 2-1 OB-Hobro 2-1 FC Nordsjælland-AGF 0-1 AaB-FC Midtjylland 0-1 FCK-SønderjyskE Mandag 19.00 Silkeborg-Brøndby (3+) Alle resultater og stillingen

AaB - FC Midtjylland 0-1

0-1 Frank Onyeka (11)





FC Midtjylland vandt 1-0 på Aalborg Portland Park, da 3F Superligaens førerhold mødte AaB søndag eftermiddag.

På sidelinjen var Jacob Friis tilbage på AaB-bænken efter en kamps fravær, da cheftrænerens treårige datter har fået konstateret leukæmi.

Det lignede på forhånd en udfordrende retur for træneren, da samtlige angribere i den nordjyske trup var skadesramte.

Dermed kom Lucas Andersen på toppen, men den kreative offensivspiller havde det svært i angriberpositionen.

Det fysisk stærke FC Midtjylland-forsvar lukkede nemt ned for profilen, og Andersens færdigheder manglede i det opbyggende spil.

FC Midtjylland stod også for de farligste offensive aktioner i kampen.

Der gik kun 11 minutter, før gæsterne kom foran i Aalborg. Jacob Rinne boksede FCM-anfører Erik Sviatchenkos hovedstødsforsøg væk, men i feltet stod offensivspilleren Frank Onyeka klar til at score på riposten.

Flere gange pressede midtjyderne på, men Rinne holdt skansen i AaB-målet.

Efter pausen fik værterne bedre fat i kampen. Kort inde i anden halvleg kom anfører Lucas Andersen også til skud fra kanten af feltet, men den skruede bold ramte stolpen.

Gæsterne formåede dog også at presse på.

Med 20 minutter igen var Evander få centimeter fra at gøre det til 2-0, da han sendte et skud på undersiden af overliggeren. Men måltavlen blev på 1-0 til gæsterne.

Med sejren udbygger FC Midtjylland føringen i 3F Superligaen. Holdet har 38 point efter 15 kampe.









Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland - AGF 0-1

0-1 Patrick Mortensen (straffe 80)





AGF hentede søndag en tiltrængt sejr på 1-0 over FC Nordsjælland, efter at aarhusianerne havde tabt de foregående tre ligakampe.

Det så ellers længe ud til, at det ville slutte uden scoringer, men med ti minutter igen blev Patrick Mortensen matchvinder med en straffesparkscoring.

De tre point betyder, at AGF rykker op på en foreløbig femteplads i Superligaen, hvor holdet nu har 23 point efter 15 kampe.

Nederlaget var FC Nordsjællands andet i træk i Superligaen, og det placerer FCN som nummer otte inden spillerundens resterende kampe.

Begge hold havde indledningsvis optræk til et par muligheder, men den afgørende aflevering manglede gang på gang kvalitet.

Første halvlegs bedste scoringstilbud fik AGF’s Patrick Mortensen efter 29 minutter, men angriberen headede forbi stolpen fra få meters afstand.

Generelt for første halvleg var det afslutningerne fra begge hold, der manglede præcision.

FCN’s Isaac Atanga fik to store muligheder efter hurtige omstillinger, mens AGF-profilen Mustapha Bundu i første halvlegs overtid ikke fik slutprodukt på en ellers fremragende dribletur.

Anden halvleg startede i et højt tempo, og de store chancer lod ikke vente længe på sig.

Først fik AGF’s Bror Blume en stor mulighed i det 55. minut, inden Casper Højer Nielsen to minutter senere bankede bolden på træværket.

Forløsningen for AGF kom med ti minutter igen, da kampens dommer vurderede, at Mustapha Bundu blev nedlagt akkurat inde i feltet.

Derfor sikrede Patrick Mortensen en snæver sejr til gæsterne, da han sendte bolden forbi FCN-keeper Nicolai Larsen fra straffesparkspletten.

FC Nordsjællands næste opgave i Superligaen er ude mod Hobro, mens AGF får besøg af Sønderjyske.

Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix Sander Svendsen fra OB er nu oppe på 8 sæsonmål.

Sander Svendsen fra OB er nu oppe på 8 sæsonmål. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

OB - Hobro 2-1

1-0 Bashkim Kadrii (6) 2-0 Sander Svendsen (18) 2-1 Emmanuel Sabbi (31)





OB var allerede foran 2-0 efter 18 minutter, da det fynske mandskab søndag på hjemmebane sejrede med 2-1 over Hobro i 3F Superligaens runde 15.

Målene blev sat ind af Bashkim Kadrii og Sander Svendsen, mens Emmanuel Sabbi scorede Hobros enlige kasse på et frispark – også i første halvleg.

I første halvleg sad OB på spillet indtil Hobro-reduceringen, hvorefter det sidste kvarter var jævnbyrdigt. Anden halvleg bød kun på få chancer – dog pressede Hobro på i jagten på udligningen.

Med de tre point overhaler OB Brøndby og er nu på tredjepladsen med 26 point. Hobro forbliver på 12.-pladsen med 13 point.

Allerede efter seks minutter kom værterne i front, da angriberen Bashkim Kadrii trak ind i banen fra højre og med sit venstre ben sparkede bolden i det lange hjørne.

OB udbyggede føringen i det 18. minut, hvor det efter et par flotte kombinationer til sidst var Sander Svendsen, der alene med målmanden sikkert sendte bolden i mål.

Efter en halv times spil reducerede kantspilleren Emmanuel Sabbi for Hobro, da han uden chance for Oliver Christensen i OB-buret sparkede et frispark op i målhjørnet.

Sabbi havde en god mulighed for at udligne for gæsterne efter 77 minutter, men hans skud fra distancen susede forbi stolpen.

Til allersidst sendte Hobros Anel Ahmedhodzic et hovedstød mod mål, men Christensen i OB-målet fik vippet bolden over.

I næste runde skal OB en tur til Lyngby, mens Hobro på hjemmebane møder FC Nordsjælland.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers - Lyngby 2-1