Superligaens 18. runde: Randers kører Sønderjyske over

SUPERLIGA Runde 18 Fredag Lyngby-FC Nordsjælland 1-1 Søndag FCK-Brøndby 2-1 Randers-Sønderjyske 3-0 14.00 Horsens-OB (Eurosport 2) 16.00 Esbjerg-AGF (Canal 9) 18.00 AaB-Hobro (TV3 Sport) Mandag 19.00 FCM-Silkeborg (TV3 Sport) Stillingen

Randers-Sønderjyske 3-0

1-0 Nikola Mirkovic (14, selvmål) 2-0 Vito Hammershøj-Mistrati (46) 3-0 Saba Lobjanidze (90).





Sønderjyske er nu oppe på seks ligakampe i træk uden sejr, efter at holdet søndag tabte 0-3 på udebane mod Randers FC i 3F Superligaen.

Hjemmeholdet havde klart flest chancer og lukkede fint af defensivt, mens Sønderjyskes spil aldrig hang sammen, og derfor skabte udeholdet heller ikke særligt store chancer.

Inden resten af kampene i 18. spillerunde er færdigspillede, er Sønderjyske fortsat på tiendepladsen med 19 point, mens Randers kravler op på en femteplads med 27 point.

Hjemmeholdet startede som lyn og torden og fik spillet sig frem til fine chancer i kampens første kvarter.

Efter 14 minutter blev overtaget omsat til et mål.

Et hjørnespark blev skruet ind omkring Sønderjyskes superligadebuterende målmand, Nikola Mirkovic, som ikke fik bokset bolden væk, og i stedet endte bolden i nettet via keeperens eget hoved.

Efter scoringen kom Sønderjyske bedre med i kampen, men holdet fik aldrig for alvorlig truet Randers.

Til gengæld blev Sønderjyskes mål truet fra anden halvlegs begyndelse, da Randers udbyggede føringen et minut inde i anden halvleg.

Midtbanespiller Vito Hammershøj-Mistrati bankede 2-0-scoringen ind lige uden for feltet efter en dårlig clearing af Sønderjyske-forsvaret.

Efter scoringen forsøgte Sønderjyske at kæmpe sig tilbage i kampen, men uden held.

I stedet kunne Randers gøre sejren endnu større, da tilbagevendte Saba Lobjanidze nemt lagde bolden i mål til 3-0 to minutter inde i tillægstiden.





Foto: Jens Dresling

FC København-Brøndby 2-1

0-1 Kamil Wilczek (6) 1-1, 2-1 Viktor Fischer (28, 90)





Viktor Fischer er tilbage som målscorer og helt hos FC København.

Søndag eftermiddag blev han dobbelt målscorer, da FCK lidt heldigt vandt københavnerderbyet med 2-1 over Brøndby, for gæsterne havde flest store chancer.

Fischer havde ikke scoret i Superligaen siden 22. april, men han kom på måltavlen i det 28. minut, da han udlignede Kamil Wilczeks tidlige føringsmål. På kanten til tillægstiden blev han matchvinder til øredøvende jubel med målet til 2-1.

Med sejren holder FCK snor i FC Midtjylland i toppen af rækken, mens Brøndby sætter tredjepladsen på spil efter to nederlag i træk.

På de stort set udsolgte tribuner var der tryk på længe før kampstart, og undervejs i hele opgøret bidrog fansene til en intens atmosfære og en stemning i international topklasse.

Allerede efter 50 sekunder smittede omgivelserne også af på banen, da Jakob Kehlet måtte afbryde kampen på grund af lav sigtbarhed som følge af fyrværkeriaffyring.

Et øjeblik efter at kampen blev genoptaget, tog gæsterne føringen. Kamil Wilczek fik et indlæg fra Simon Hedlund, og helt fri scorede Superligaens topscorer for 16. gang i sæsonen.

FCK kom bedre med, men midt i første halvleg burde Wilczek være blevet dobbelt målscorer. Efter en hjørnesparkskombination var polakken atter fri ved bageste stolpe, men han var uvant uskarp og headede forbi et tomt mål.

Afbrænderen blev dyr, for da Brøndbys forsvar lavede en stor brøler kort efter, kunne FCK udligne.

Anthony Jung og Sigurd Rosted løb ind i hinanden, så Dame N’Doye kunne stjæle bolden. Han afleverede på tværs til Viktor Fischer, der med en intelligent inderside sendte bolden fladt i mål via stolpen.

Ud over selv at have sat FCK i gang, måtte Brøndby-spillerne ærgre sig endnu mere over, at holdet ikke var foran ved pausen.

Efter 39 minutter sendte Wilczek et perfekt indlæg hen til Dominik Kaiser, men helt fri med målmand Karl-Johan Johnsson brændte tyskeren, mens keeperen fik hyldestsange på tribunen for sin flotte redning.

Brøndby var uden sin karantæneramte cheftræner, Niels Frederiksen. Hvad assistentduoen Martin Retov og Jesper Sørensen havde sagt i pausen, er uvist, men det virkede næppe efter hensigten.

FCK-spillerne virkede mere sultne i starten af anden halvleg, og der var ingen tegn på europæiske tømmermænd efter torsdagens kamp i Schweiz.