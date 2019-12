Superligaens 19. runde: Lyngby bremser AGF's sejrsstime, og Sønderjyske vender 0-1 til 2-1

Automatisk oplæsning Beta

Superligaen 19. runde Fredag Hobro-Horsens 0-0 Søndag Silkeborg-Randers FC 2-1 Sønderjyske-Esbjerg 2-1 AGF-Lyngby 1-1 16.00 FC Nordsjæll.-FC Københ. (Canal 9) 18.00 Brøndby-FC Midtjylland (3+) Mandag 19.00 OB-AaB (TV3 Sport) Stillingen

AGF - Lyngby 1-1

0-1 Rezan Corlu (6), 1-1 Patrick Mortensen (29)

AGF’s sejrsstime på fire kampe stoppede søndag, da Lyngby var på besøg og fik 1-1 med hjem fra Aarhus i 3F Superligaen.

I første halvleg var hjemmeholdet dominerende, mens der i anden halvleg var mindre forskel på de to hold.

Hverken AGF eller Lyngby formåede at skabe mange oplagte målchancer, og derfor endte kampen 1-1 på to mål scoret i første halvleg.

Resultatet betyder, at AGF fortsat er nummer tre i tabellen med 33 point for 19 kampe, inden de resterende kampe i runden er færdigspillede, mens Lyngby er på niendepladsen med 25 point.

Hjemmeholdet startede kampen bedst, men det var Lyngby, der først kunne juble allerede i det sjette minut.

Udeholdets kreative offensivspiller Rezan Corlu tog en lang solotur fra midten af banen, inden han fra kanten af feltet sparkede bolden ned i hjørnet.

Efter scoringen sad AGF på spillet, og det kastede også et udligningsmål af sig efter 28 minutter.

Et frispark blev reddet af Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen og ramte overliggeren, hvorefter spidsangriber Patrick Mortensen nemt kunne heade returbolden i mål til 1-1.

Efter pausen fordelte spillet sig ligeligt mellem de to hold, men både AGF og Lyngby havde problemer med at spille sig frem til de helt store målchancer.

Derfor var det dødbolde, der kom til at præge anden halvleg, hvor ingen af holdene for alvor satsede på at få de tre point.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Eggert Jonsson fra Sønderjyske vinder en hovedstødsduel mod Viktor Tranberg.

Sønderjyske - Esbjerg 2-1

0-1 Mohammed Dauda (6), 1-1 Artem Dovbyk (78), 2-1 Christian Jakobsen (str., 86)

Sønderjyske vendte søndag et truende nederlag til sejr på få minutter, da holdet vandt 2-1 på hjemmebane i 3F Superligaen over Esbjerg, som sluttede med ni mand på banen.

Det er Sønderjyskes første sejr i Superligaen i syv kampe.

Allerede efter seks minutter bragte Mohammed Dauda ellers Esbjerg foran, og det resultat så ud til at holde, indtil Artem Dovbyk dukkede op i feltet og udlignede med lidt over ti minutter tilbage.

Fem minutter senere sikrede Christian Jakobsen Sønderjyske sejren, da han scorede på et straffespark.

Med sejren sørgede Sønderjyske for at holde afstanden ned til Esbjerg, der med en sejr kunne have mindsket hullet op til sønderjyderne til tre point.

Sønderjyske ligger efter 19 kampe på 11.-pladsen med 22 point, mens Esbjerg ligger på 13.-pladsen med 13 point.

Esbjerg lagde ellers bedst ud, og allerede efter seks minutter bragte holdet sig foran.

Mathias Kristensen tog et frispark, inden Sønderjyske-forsvaret var kommet på plads, og herefter kunne Mohammed Dauda prikke bolden i nettet til 1-0.

Begge hold havde svært ved at kontrollere kampen, og i stedet for chancer og afslutninger var kampen præget af dueller og frispark.

Inden pausen blev der således uddelt fire gule kort, to til hvert hold.

Kort efter pausen var Mohammed Dauda tæt på at bringe Esbjerg yderligere foran, men fra en fri position i feltet skød han ved siden af målet.

Sønderjyske tog dog sejren efter nogle dramatiske slutminutter.

Med lidt over ti minutter tilbage af kampen udlignede Artem Dovbyk, da han var først over en løs bold i feltet.

Og kort tid efter vendte det helt for Sønderjyske, da Daniel Anyembe begik et straffespark, som Christian Jakobsen satte sikkert i nettet. Anyembe blev samtidig udvist i situationen for at fratage en oplagt målchance.

I dommerens tillægstid fik også Rodolph Austin marchordre, da han fik sit andet gule kort.

Silkeborg - Randers FC 2-1

1-0 Nicolai Vallys (13) 1-1 Vito Hammershøy-Mistrati (19) 2-1 Jeppe Okkels (47)

Silkeborg tilkæmpede sig den anden sejr i sæsonen, da 3F Superligaens bundprop slog Randers FC med 2-1 på hjemmebane søndag.

Det blev derfor en forløsende eftermiddag for silkeborgenserne, som skulle helt hen til 19. spillerunde for at notere sig for sæsonens første hjemmesejr.

Kampen mod Randers var Silkeborg-ikonet Dennis Flintas sidste hjemmekamp inden han stopper karrieren, og han blev skiftet ind til de sidste par minutter.

Trods sejren er Silkeborg fortsat sidst med 10 point, mens Randers er på sjettepladsen med 27 point.