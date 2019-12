Superligaens 19. runde: Silkeborg vinder endelig for anden gang i denne sæson

Automatisk oplæsning Beta

Superligaen 19. runde Fredag Hobro-Horsens 0-0 Søndag Silkeborg-Randers FC 2-1 14.00 Sønderjyske-Esbjerg (Eurosport 2) 14.00 AGF-Lyngby (TV3 Max) 16.00 FC Nordsjæll.-FC Københ. (Canal 9) 18.00 Brøndby-FC Midtjylland (3+) Mandag 19.00 OB-AaB (TV3 Sport) Stillingen

Silkeborg - Randers FC 2-1

1-0 Nicolai Vallys (13) 1-1 Vito Hammershøy-Mistrati (19) 2-1 Jeppe Okkels (47)

Silkeborg tilkæmpede sig den anden sejr i sæsonen, da 3F Superligaens bundprop slog Randers FC med 2-1 på hjemmebane søndag.

Det blev derfor en forløsende eftermiddag for silkeborgenserne, som skulle helt hen til 19. spillerunde for at notere sig for sæsonens første hjemmesejr.

Kampen mod Randers var Silkeborg-ikonet Dennis Flintas sidste hjemmekamp inden han stopper karrieren, og han blev skiftet ind til de sidste par minutter.

Trods sejren er Silkeborg fortsat sidst med 10 point, mens Randers er på sjettepladsen med 27 point.

Ligesom vejret i Silkeborg så var første halvleg generelt en grå og kedelig omgang.

Tempoet var lavt, og der manglede kvalitet hos begge mandskaber.

Det blev tydeliggjort efter 13 minutter, da en stor fejl i Randers-forsvaret banede vejen for, at Silkeborg-midtbanespilleren Nicolai Vallys kunne bringe hjemmeholdet foran med 1-0.

Scoringen satte gang i en god periode i kampen, for Randers var nødt til at øge tempoet.

Udligningen kom efter 19 minutter, da indskiftede Vito Hammershøy-Mistrati scorede for anden kamp i træk med et flot langskudsmål.

Udeholdet havde flere gode muligheder for at bringe sig foran, men de to mandskaber gik til pause ved stillingen 1-1.

Silkeborg kom flyvende ud til anden halvleg. Efter to minutters spil bragte hjemmeholdet sig nemlig foran, da kantspilleren Jeppe Okkels sendte bolden i mål fra kanten af feltet.

Udeholdet sløsede, og da der var spillet omkring en time, kom Silkeborg ind i en god periode og spillede sig frem til flere gode chancer. På dette tidspunkt i kampen lugtede det mere af 3-1 end 2-2.

Randers kom dog tæt på 13 minutter før tid, da Randers-profilen Saba Lobjanidze ramte stolpen. Randers-angriberen Marvin Egho fik sendt riposten i mål, men målet blev annulleret for offside.

Randers kom ikke tættere på og tabte dermed 1-2 til Silkeborg.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix En af mange luftdueller i Superligakampen mellem Hobro og AC Horsens.

Hobro - AC Horsens 0-0

Fredag aften spillede Hobro IK og AC Horsens en målløs uafgjort på DS Arena.

Klubberne er to af 3F Superligaens mindst scorende hold. Det bar kampen også præg af.

Holdene stod i klassiske formationer og afviste hurtigt angrebsforsøg i begge ender. Dermed kom de fleste chancer også gennem hjørnespark.

Derudover forsøgte begge hold sig med høje og lange bolde, som skabte masser af fysiske dueller.

Hos Hobro var to af de foretrukne offensivspillere ude, da Ihmed Louati og Emmanuel Sabbi var ukampdygtige. Alt imens startede angriber Jannik Pohl på Horsens-bænken efter en skadesperiode.

Dermed kom der også en del halvhjertede angreb, som blev lukket ned af tunge forsvarskæder.

En af de større chancer var efter to minutter, hvor Hobro-nordmanden Pål Alexander Kirkevold fra venstre side fandt sin landsmand Julian Kristoffersen i feltet.

Men Horsens-målmand Matej Delac kom sikkert ud i angriberen.

Efter en halv times spil kom Malte Kiilerich Hansen til kampens største chance for gæsterne. Forsvarsspilleren fik bolden ved et hjørnespark og vendte i feltet, hvorfra han sendte en velplaceret afslutning mod mål.

Men Jesper Rask fik en handske på forsøget og sendte bolden til hjørnespark.

Efter 70 minutter var gæsternes Louka Prip tæt på at score kampens første mål. Men Rask dykkede flot ned i et farligt frispark fra distancen.

Dermed har Hobro ikke vundet nogen af de seneste 10 ligakampe.





