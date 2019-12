Wass og Valencia sender Ajax ud af Champions League efter drama

Automatisk oplæsning Beta

Ajax skulle bare undgå at tabe hjemme mod Daniel Wass’ Valencia i sidste spillerunde i Champions Leagues gruppe H, og så var holdet klar til ottendedelsfinalerne.

Men det hele smuldrede for sidste sæsons semifinalister. Hjemme i Amsterdam tabte holdet 0-1 til Daniel Wass og Valencia, som dermed nåede op på 11 point mod Ajax’ 10 point.

Da Chelsea uden Andreas Christensen samtidig slog gruppebundproppen Lille 2-1, nåede englænderne også op på 11 point og skubbede Ajax ned på tredjepladsen og ud af Champions League.

En kæmpe bet for hollænderne, som kom bagud midtvejs i første halvleg. Valencia-angriberen Rodrigo stod for målet.

Efter pausen trykkede Ajax hårdt på for den altændrende udligning, og slutfasen blev ekstremt hektisk.

Det hele kogte, og kogte også over for Valencias Gabriel Paulista, som fik direkte rødt kort for at nikke en skalle i overtiden. Men Valencia holdt stand og gik videre.

Hos Chelsea stod Tammy Abraham og César Azpilicueta for scoringerne i første halvleg, mens den tidligere Chelsea-angriber Loïc Rémy reducerede for Lille 12 minutter før tid.

Yussuf Poulsen fik straffe

I gruppe G var alle fire hold i spil til de to pladser i ottendedelsfinalerne, men Lyon med Joachim Andersen på banen gjorde det hurtigt svært for sig selv hjemme mod RB Leipzig.

Uret havde kun lige rundet fem minutter, da Leipzigs dansker, Yussuf Poulsen, blev nedlagt i feltet. Emil Forsberg omsatte sikkert, og efter en halv time dummede franskmændene sig igen ved at begå straffe. Denne gang udnyttede Timo Werner det.

Houssem Aouar reducerede kort inde i anden halvleg for hjemmeholdet, og med en scoring i 82. minut blev Memphis Depay helten for Lyon.

Da Zenit ude tabte 0-3 til Benfica, var Lyons ene point nok til at hoppe forbi russerne og ledsage Leipzig videre til knockoutfasen.

I gruppe F gik Barcelona og Dortmund videre efter at Inter på hjemmebane ikke formåede at besejre et reservespækket Barcelona-mandskab.

Barcelona vandt kampen i Milano 2-1 og cementerede dermed den førsteplads, der allerede var i hus før kampen.

Teenageren Ansu Fati blev matchvinder for Barcelona, mens Julian Brandt sørgede for, at Dortmund trods en udvisning tog andenpladsen i gruppen med sit afgørende mål.

At Barcelona var videre på forhånd betød, at hverken Lionel Messi eller Gerard Pique var med i truppen, mens blandt andre Sergio Busquets og Luis Suarez var på bænken fra start.

Barcelona satte sig på spillet, mens Inter havde de fleste chancer i en begivenhedsrig første halvleg.

Alligevel var det de spanske gæster, der bragte sig på 1-0 midtvejs i første halvleg, da Carles Perez pludselig stod fri i feltet.

En resolut inderside satte Inter under pres. Nu skulle italienerne score to gange for at gå videre, hvis Dortmund tog en favoritsejr hjemme mod Slavia Prag.

Danilo D'Ambrosio og Lautaro Martinez diskede op med et par gode afslutninger, men det var holdkammeraten Romelu Lukaku, der stod for udligningen.