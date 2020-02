21. runde i Superligaen: Seks forskellige målscorere giver FC Nordsjælland sæsonens største sejr

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

SUPERLIGA Runde 21 Fredag Esbjerg-FC København 1-0 Søndag Sønderjyske-Hobro 3-1

Silkeborg-AaB 0-2

FC Nordsjælland-Horsens udsat

AGF-Randers udsat

OB-Brøndby 0-2 Mandag FC Midtjylland-Lyngby 2-0 Onsdag 18.30 FC Nordsjælland - AC Horsens Vis mere

FC Nordsjælland - AC Horsens 6-0

1-0 Isaac Atanga (9) 2-0 Mikkel Damsgaard (38) 3-0 Mikkel Rygaard (straffe 56) 4-0 Mohammed Kudus (64) 5-0 Oliver Antman (75) 6-0 selvmål af Malte Kiilerich (86)

Med tre dages forsinkelse fik FC Nordsjælland onsdag aften en fantastisk start på forårssæsonen i 3F Superligaen, da det blev til en overbevisende 6-0-sejr over AC Horsens.

Opgøret skulle efter planen være spillet i søndags, men kraftig vind gjorde, at forårspremieren blev udskudt af sikkerhedsmæssige årsager, men onsdagens tilskuere på Right to Dream Park gik ikke forgæves.

FC Nordsjælland var kampen igennem AC Horsens overlegne og snuppede derfor fuldt fortjent de tre point. Dermed rykker Farum-klubben forbi Randers og AaB i tabellen og op på femtepladsen med 31 point.

Horsens er fortsat nummer 11 med 25 point efter 21 kampe.

I onsdagens opgør tog FCN taktstokken fra første fløjt, mens Horsens stod langt tilbage på banen og forsvarede.

Efter ni minutter gav overtaget pote. FCN kombinerede sig flot igennem i venstre side, inden Isaac Atanga var først over en returbold fra Horsens-keeper Matej Delac og let prikkede bolden i nettet.

Størstedelen af spillet i første halvleg foregik på Horsens’ banehalvdel, og efter 38 minutter gik det igen galt for gæsterne. Efter en fornem dribling fordoblede Mikkel Damsgaard føringen til 2-0.

Troede man, at FCN ville slippe gaspedalen efter pausen, tog man gevaldigt fejl.

I det 56. minut øgede Mikkel Rygaard til 3-0 på et straffespark, inden Mohammed Kudus otte minutter senere afsluttede et fremragende FCN-angreb og gjorde det til 4-0.

Med et kvarter igen scorede Oliver Antman til 5-0, men pinslerne var endnu ikke ovre for Horsens.

Fire minutter før tid scorede Malte Kiilerich nemlig i eget net, så FCN til sidst vandt med tenniscifrene 6-0.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Anders Dreyer gjorde det til 1-0 i sin første superligakamp for FCM.

Anders Dreyer gjorde det til 1-0 i sin første superligakamp for FCM. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

FC Mi dtjylland - Lyngby 2-0

1-0 Anders Dreyer (30), 2-0 Awer Mabil (72)

FC Midtjylland er gået i udbrud i toppen af 3F Superligaen, da holdet mandag fortjent besejrede Lyngby med 2-0.

Sejren betyder, at FCM nu har hele syv point ned til de forsvarende mestre fra FC København, som fredag tabte til Esbjerg. Der resterer fem runder af grundspillet.

Hjemmeholdet havde nytilkomne Lasse Vibe og Anders Dreyer i startopstillingen, og de to offensive debutanter viste begge lovende takter undervejs i kampen.

Dreyer scorede det første mål i opgøret, som FCM dominerede i størstedelen af de 90 minutter, hvor Lyngby i perioder havde svært ved at følge med.

Sejren var FCM’s første i de seneste fem hjemmekampe mod Lyngby, som på et koldt og blæsende MCH Arena aldrig rigtig var tæt på point.

Efter to forsøg på træværket kom hjemmeholdet fortjent foran efter en halv time, hvor Anders Dreyer scorede på en friløber.

Hjemmeholdet kom tæt på flere scoringer før pausen ved forsvarsspilleren Alexander Scholz og kantspilleren Awer Mabil, men Dreyers scoring blev første halvlegs eneste.

Den midtjyske dominans fortsatte efter pausen, hvor Lyngby dog i perioder var bedre med, end gæsterne var i første halvleg.

Lasse Vibe kom uhyre tæt på sin første FCM-scoring, da han efter en times spil sparkede få centimeter forbi mål.

Knap 20 minutter før tid faldt kampens afgørelse, da FCM’s Awer Mabil efter et hjørnespark frækt scorede med hælen.

Oprykkerne fra Lyngby ligger trods nederlaget fortsat nummer otte med to point op til top-6.





Foto: Jens Dresling En større forsvarskoks gav Anthony Jung (th.) en gratis scoringschance, som han udnyttede, og så jublede han sammen med Samuel Mraz (tv.)..

En større forsvarskoks gav Anthony Jung (th.) en gratis scoringschance, som han udnyttede, og så jublede han sammen med Samuel Mraz (tv.).. Foto: Jens Dresling

OB - Brøndby 0-2

0-1 Anthony Jung (8) 0-2 Lasse Vigen Christensen (60). Udvist: Oliver Lund, OB (83)

Brøndby lagde stærkt fra land, da det med seks danskere i startopstillingen på udebane blev 2-0 over OB i årets første kamp i forårssæsonen i 3F Superligaen.

De blågule fra Vestegnen vandt 2-0 efter Anthony Jung og Lasse Vigen scorede i henholdsvis første og anden halvleg.

Grundet de store mængder regn, som var faldet over Odense hele søndagen, var banen besværlig for begge mandskaber, der havde svært ved for alvor at få spillet til at flyde.

Begge hold havde chancer, og især i anden halvleg pressede værterne hårdt på for en scoring, men Brøndby-defensiven holdt stand.

Ti minutter før tid blev hjemmeholdet reduceret til ti mand, da Oliver Lund fik det røde kort.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Oliver Lund får direkte rødt af dommer Michael Tykgaard.

Oliver Lund får direkte rødt af dommer Michael Tykgaard. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Efter sejren er Brøndby på fjerdepladsen med 35 point. OB forbliver placeret på niendepladsen med 27 point efter opgøret i runde 21.

Otte minutter inde i kampen kom gæsterne foran, da en tilfældig bold dumpede ned for fødderne af forsvarsspiller Anthony Jung, der fra kort afstand nemt kunne sende bolden i det tomme mål.

Efter 36 minutter troede det meste af Nature Energy Park, at OB’s Issam Jebali havde udlignet, men hans frispark røg i sidenettet.

Lasse Vigen fordoblede for Brøndby efter en times spil, da hans afslutning blev rettet af og snød Oliver Christensen i OB-buret.

Efter 83 minutter blev OB reduceret til ti mand, da indskiftede Oliver Lund kom alt for hårdt ind i en tackling.

Kort tid efter var OB-debutanten Aron Thrándarson centimeter fra at score, men hans hovedstød gik lige netop forbi stolpen.





Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix I årets første kamp scorede Kasper Kusk lige så mange mål som i de 19, han spillede i efterårssæsonen.

I årets første kamp scorede Kasper Kusk lige så mange mål som i de 19, han spillede i efterårssæsonen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Silkeborg - AaB 0-2

0-1 Kasper Kusk (46) 0-2 Kasper Kusk (60)

AaB lagde godt fra land i årets første superligakamp, da holdet på udebane slog bundproppen fra Silkeborg med 2-0.

Kasper Kusk, der normalt er at finde på højre kanten, var i søndagens kamp valgt som spidsangriber for AaB, og det skulle vise sig at være kampafgørende.

Med to scoringer viste Kasper Kusk tegn på, at han muligvis kan udfylde tomrummet efter salget af angriberen Mikkel Kaufmann til FC København.

Trods vinden var kampen på kunstgræsset på Jysk Park en velspillet affære, hvor Silkeborg-bagkæden ikke kunne stå imod AaB’s dybe stikninger.

Med sejren rykker AaB forbi Randers og op på en foreløbig femteplads i Superligaen, efter kronjydernes kamp mod AGF blev udsat.

Silkeborg har efter 21 kampe nu seks point op til Esbjerg på Superligaens 13.-plads.

Silkeborg kom dog bedst ud af starthullerne og tilspillede sig kampens første chancer, hvorefter AaB overtog spillet.

Begge mandskaber spillede sig til fine målchancer, men den sidste skarphed i afslutningerne udeblev, og holdene måtte derfor gå til pause med 0-0.

Men blot 20 sekunder inde i anden halvleg viste Kasper Kusk målnæse, da han modtog en lang dybdebold fra holdkammerat Patrick Olsen.