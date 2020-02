FC København viste igen Europa-klasse

FOR ABONNENTER

AAB-HOLDET I TOPFORM kan blive bødlen, der straffer FCK hårdt i de hjemlige turneringer i løbet af fire dage, kort efter at Ståle Solbakkens spillere er vendt trætte hjem og nok mærkede af strabadserne i Glasgow i aftes. Hvis aalborgenserne kan få point i Parken, vil det gøre FCK’s chancer for at vinde guld endnu dårligere. Og en AaB-hjemmesejr over FCK i pokalkvartfinalen på onsdag vil afskære vejen til finalen for københavnerne. Så bliver det, antagelig, en sæson uden et trofæ til klubben, der har været så dominerende gennem mange år – og i de første uger efter vinterpausen har spillet dobbelt så mange kampe som superligakollegerne.​