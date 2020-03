24. runde i Superligaen: Midtjyder distancerer FCK stort med 20. sæsonsejr

Første mål faldt efter 20 minutter, hvor Kasper Kusk afleverede på tværs til angrebskollegaen Tom van Weert i feltet. Bolden blev afrettet, og hollænderen satte den i nettet under store protester for offside.

Kort efter var Kusk igen på spil, da han tog en dribletur gennem feltet og afsluttede højt til 2-0. Ti minutter senere gjorde Lucas Andersen det til 3-0, da Kusk fangede en lang bold fra midtstopper Mathias Ross og spillede anføreren gennem forsvarskæden.

Lucas Andersen udgik kort inde i 2. halvleg med det, der umiddelbart lignede en mindre skade i baglåret.

»Jeg har haft mange problemer omkring hofte-lyskeregionen gennem efteråret og foråret. Når man begynder at kompensere, så opstår der andre problemer. Det er dem, vi har prøvet at få bugt med«.

»Det gør ondt i mit fodboldhjerte at sætte mig ud på bænken, når det er fedt at spille, og holdet fungerer. Men man må tage sine forholdsregler en gang imellem«, sagde Lucas Andersen efterfølgende til Ritzau.

Gennem anden halvleg var spillet ligeligt fordelt, og sjællænderne kom frem til større chancer end hidtil. Det blev dog ikke til nogen scoringer efter pausen.

Dermed har AaB 37 point i 3F Superligaen, mens Lyngby er på 31 point.









Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Sønderjyskes fanformand Lars Moshage Møller (tv.) prøvede at følge kampen med en OB-fan bag porten ved Haderslev Stadion.

Sønderjyske-OB 1-1

0-1 Issam Jebali (straffe 38), 1-1 Johan Absalonsen (straffe 88)





OB’s drømme om en plads i Superligaens mesterskabsspil blev søndag slukket, da fynboerne spillede 1-1 ude mod Sønderjyske.

Det var den tidligere OB-angriber Johan Absalonsen, som sørgede for 1-1 med en sen scoring på straffespark.

OB er dermed oppe på ni kampe i træk uden sejr og har syv point op til top-6 med to runder tilbage af grundspillet.

Kampen blev spillet på et regnfuldt Sydbank Park, hvor der var tomme tribuner som følge af Divisionsforeningens tiltag om ikke at lukke tilskuere ind for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Med søndagens resultat har Sønderjyske nu lukket mål ind i 15 superligakampe i træk, og klubben skal i resten af sæsonen kæmpe for at undgå nedrykning.

Første halvleg var en rodet affære præget af en masse dueller, og de manglende tilskuere gik ikke glip af den helt store fodboldopvisning.

Mens der blev tacklet igennem og også kom en del gule kort, var første halvleg uden de store chancer.

Otte minutter før pausen fik OB dog en gylden en af slagsen, da gæsterne fik straffespark. Issam Jebali tog sig af det og sendte på sikker vis bolden i nettet til 1-0.

Fra anden halvlegs start var det fortsat chancefattigt og regnfuldt, men efter knap en time var den tidligere OB-angriber Anders K. Jacobsen tæt på at dirigere et indlæg i nettet for hjemmeholdet.

Det var i det hele taget Sønderjyske, der sad på det efter pausen.

Men OB-defensiven stod godt imod og holdt hjemmeholdet fra fadet indtil kort før tid, hvor målmand Oliver Christensen begik det straffespark, der endte med at sikre værterne det ene point.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Den 20-årige amerikaner Christian Cappis fik scoret sit første mål i Superligaen i sin kamp nummer 27.

Hobro-Esbjerg 1-1

1-0 Christian Cappis (59), 1-1 Patrick Egelund (85)





Hobro og Esbjerg har store problemer med at vinde i 3F Superligaen, og det har ikke ændret sig, efter at de to klubber delte point med 1-1 i bundkampen søndag eftermiddag.

For tomme tribuner i Hobro var hjemmeholdet ellers godt på vej mod sin første sejr i 15 kampe, men Esbjergs Patrick Egelund fik udlignet fire minutter før tid.

Resultatet betyder, at Hobros forspring til Esbjerg i tabellen fortsat er på to point.

Som stillingen ser ud nu, ender de to klubber i samme pulje i nedrykningsspillet, og der er lagt op til, at bundduellen fortsætter i resten af sæsonen.