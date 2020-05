»Jeg beklager min uvidenhed«: Dom over ejer af dansk klub varsler hårdere straffe for matchfixing

Ejeren af Næstved fra 1. division, tyske Fabian Ernst, har fået to måneders karantæne efter at have gamblet på en af klubbens kampe. Dommen varsler hårdere straffe for at bryde reglerne mod matchfixing.