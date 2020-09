FCK, Brøndby og Lyngby taber til coronaen

Fem dage før landets største kamp – klassikeren mellem FC København og Brøndby – skal afvikles, har superligaklubberne i og omkring hovedstadsområdet tabt en kollektiv kamp til coronapandemien.

Regeringen har således suspenderet den nuværende særlige ordning for superligaklubberne til at have flere end 500 tilskuere på lægterne.

Suspenderingen gælder for klubber i og omkring hovedstadsområdet – FC København, Brøndby og Lyngby – og er gældende fra torsdag og to uger frem.

Det oplyste sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde tirsdag.

»Vi skærper ordningen for afvikling af superligakampe. Der må kun være 500 mennesker fysisk til stede på stadion«, forklarede Heunicke.

Suspenderingen sker som følge af en kontinuerlig stigning i coronasmitten i de 17 hovedstadskommuner.

»Sandsynligheden for, at der kan være en smittet til stede på stadion, er meget høj«, siger Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut.

I praksis betyder det, at to kampe – FCK-Brøndby på søndag og Brøndby-AC Horsens ugen efter – skal afvikles med maksimalt 500 tilskuere på stadion. Lyngby kan først blive ramt af suspenderingen, hvis suspenderingen bliver forlænget. De kongeblå spiller nemlig på udebane i de kommende to runder og har først hjemmebane igen 4. oktober. Derefter er der 14 dages landsholdspause i Superligaen.

Problemer i Aarhus

Mandag aften var der over 7.500 tilskuere til superligakampen AGF-Vejle på Aarhus Stadion, hvor flere tilskuergrupper helt åbenlyst ignorerede protokollerne for afviklingen af kampe.

»Der var perioder i kampen, hvor vores fans i stemningsafsnittet stod op og derfor også var for tætte. Og det er ikke godt nok. Det følger vi op på i dialog med vores fans, så vi sikrer, at det ikke sker igen«, forklarer sikkerhedschef i AGF, Morten Bjørkmann, på klubbens hjemmeside.