Superligaens 3. runde: Unge Lindstrøm slår til igen i topholdet Brøndbys tredje sejr på stribe

Superligaen 3. runde Lørdag FC Midtjylland-Randers FC 1-0 Søndag AGF-OB 4-2 Sønderjyske-AaB 3-1 Brøndby-Horsens 2-1 18.00 Vejle-FC København (3+) Mandag 19.00 FCN-Lyngby (TV3 Sport)

Alle resultater og stillingen

Brøndby - AC Horsens

1-0 Jesper Lindstrøm (5) 2-0 Simon Hedlund (45+1) 2-1 Michael Lumb (90+1)

Brøndby fortsatte søndag eftermiddag en perfekt indledning på sæsonen.

Tredje sejr ud af tre mulige blev det således til på hjemmebane, hvor AC Horsens blev besejret med 2-1 i Superligaen.

Dermed topper vestegnsklubben landets bedste fodboldrække.

AC Horsens må samtidig sande, at livet uden cheftræner Bo Henriksen, der denne sommer blev erstattet af Jonas Dal, hidtil har været svært. Sæsonens første tre kampe er endt med tre nederlag for det nuværende bundhold.

Søndagens opgør blev afviklet i mildt efterårsvejr på et affolket Brøndby Stadion med blot nogle få tilskuere til stede på den ene langside.

På grund af coronarestriktioner må der maksimalt være 500 personer - inklusive blandt andre spillere, trænere og presse - på de danske stadioner.

De pointløse gæster fra AC Horsens kom aggressivt ud til søndagens opgør uden dog for alvor at finde frem til de helt store chancer.

I stedet begyndte Brøndby hurtigt at vise tænder, og efter godt ti minutter bragte hjemmeholdet sig også foran.

20-årige Jesper Lindstrøm gled elegant forbi Horsens-forsvaret og udplacerede målmand Matej Delac med et resolut langskud i det korte hjørne. Et mål, der til forveksling lignede Lindstrøms scoring i seneste spillerundes 2-1-sejr over ærkerivalerne fra FCK.

Horsens svarede godt igen og tilkæmpede sig flere gode chancer i første halvleg. Det lykkedes dog ikke at passere Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Der var samtidig sprækker i Horsens-defensiven, og det udnyttede værterne ved at slå flere farlige omstillinger.

Kort før pausen blev det omsat til scoring, da en afslutning fra Simon Hedlund blev rettet en smule af og sejlede over målmand Delac.

Horsens sad i anden halvleg også på spillet i store perioder.

Rigtig farligt blev det dog sjældent for gæsterne, og Brøndby virkede generelt til at føle sig i fin kontrol foran med 2-0.

Brøndby gav i de afsluttende minutter comeback til Rezan Corlu, der er tilbage i klubben efter at have været udlejet til Lyngby.

Selv om det ikke blev til det helt store, afsluttende pres fra Horsens, så bragte Michael Lumb en smule spænding tilbage i opgøret, da han gjorde det til 1-2, netop som den ordinære spilletid udløb.

Gæsterne havde dog ikke tid nok til at fuldende et comeback, og trods en tapper indsats endte det altså med et nyt nederlag.

Næste opgave for Brøndby er en udekamp mod Randers. Horsens skal på endnu en svær opgave, når FC Midtjylland kommer på besøg.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF - OB 4-2

1-0 Albert Grønbæk (4) 1-1 Issam Jebali (9) 2-1 Bror Blume (71) 3-1 Patrick Mortensen (71) 3-2 Issam Jebali (74) 4-2 Casper Højer Nielsen (80)

AGF tog sæsonens anden sejr i Superligaen, da OB søndag eftermiddag på Ceres Park i Aarhus blev slået 4-2.

Dermed bragte aarhusianerne sig op på syv point for tre kampe og en plads i den rigtig sjove ende af tabellen.

Allerede fra kampens start stod det klart, at begge hold spillede med selvtillid og stor tro på egne evner foran mål.

Inden for det første kvarter havde AGF nemlig nået at bringe sig foran, få et mål imod sig og komme foran igen.

Kampen bølgede frem og tilbage og kunne have gået begge veje, men AGF viste den største effektivitet.

AGF’s 19-årige stortalent Albert Grønbæk åbnede det tidlige målshow, da han med et flot spark uden for feltet kanonerede bolden op i det højre målhjørne. Det var AGF-talentets første seniormål.

Fem minutter senere bragte OB’s tunesiske offensivspiller Issam Jebali balance i regnskabet, da han headede bolden i mål, men kort tid efter sparkede AGF-spilleren Bror Blume atter engang AGF foran med en flad afslutning.

OB pressede i slutningen af første halvleg voldsomt på, og især offensivspillerne Issam Jebali og Emmanuel Sabbi viste gode takter.

Med 20 minutter igen afgjorde AGF-topscorer Patrick Mortensen imidlertid næsten kampen, da han med et knaldhårdt spark bragte AGF på 3-1.

Men få minutter efter sparkede OB’s Issam Jebali igen spænding ind i opgøret, da han scorede i forbindelse med et hjørnespark.

Til sidst bankede AGF-back Casper Højer Nielsen dog bolden i mål på direkte frispark og afgjorde definitivt kampen.

AGF har derfor syv point efter tre runder, mens OB må nøjes med fire.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - AaB 3-1

1-0 Johan Absalonsen (straffe 41) 1-1 Tom Van Weert (straffe 63) 2-1 Haji Wright (88) 3-1 Haji Wright (90+7)

Med to scoringer i slutfasen fra indskifteren Haji Wright slog Sønderjyske søndag AaB med 3-1.

Den 22-årige amerikaner blev sendt på banen med et halv time tilbage og endte med at gøre forskellen for et Sønderjyske-hold, der nu har seks point efter tre spillerunder.

AaB startede bedst i søndagens opgør i Haderslev og var mest på bolden, mens Sønderjyske konstant lurede på at slå til på et kontraangreb.

Men nordjyderne blev kun virkelig farlige en gang før pausen, hvor Frederik Børsting endda lukrerede på en fejl af Stefan Gartenmann.

AaB-spilleren kunne dog ikke få bolden i mål, selv om han driblede forbi hjemmeholdets målmand, Lawrence Thomas.

I stedet kunne Sønderjyske kort før pausen drage fordel af en stor fejl af Kristoffer Pallesen, der tog armen til hjælp ved et indlæg. Det blev takseret til et straffespark, som Johan Absalonsen sikkert tog sig af.

Dermed blev han den første spiller i ligaens historie til at score i 17 forskellige sæsoner. Samtidig er han nu også den mest scorende spiller i Sønderjyske nogensinde.

Efter en times spil fik AaB tilkendt et straffespark efter et VAR-review, og ligesom Absalonsen i første halvleg var Tom van Weert også sikker på pletten.

Det var de mange frisparks kamp. Kampen fandt aldrig en rytme på grund af de mange forseelser, som både spillerne i de lyseblå og bolsjestribede trøjer lavede. Det betød også, at der ikke var mange chancer efter pausen.

Men tre minutter før tid fandt kampen sin vinder, da Jeppe Simonsen spillede Haji Wright på tværs, hvorfra den indskiftede Sønderjyske-angriber kunne prikke bolden ind i et tomt mål.