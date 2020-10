Superligaens 4. runde: AGF sætter point til i tæt opgør mod AaB

Superligaen 4. runde Fredag Randers-Brøndby 1-2 Søndag 14.00 OB-Vejle 0-1 14.00 Lyngby-SønderjyskE 2-2 16.00 AaB-AGF 1-1 18.00 Horsens-FCM (TV3 Sport) 20.00 FCK-FCN (TV3 Sport)





AaB-AGF 1-1

0-1 Patrick Mortensen (40, str.), 1-1 Frederik Børsting (76)

Det var en hårdt spillet kamp i Superligaen mellem AaB og AGF, som de 280 tilskuere på Aalborg Portland Park var vidne til.

Opgøret endte 1-1, da AGF-angriberen Patrick Mortensen scorede på et straffespark i første halvleg, mens offensivspilleren Frederik Børsting fik bragt balance i regnskabet med et kvarter tilbage af kampen.

De to hold var kommet på banen for at spille fysisk og tage en masse dueller. Det resulterede i et hav af frispark, som til tider trak tempoet ud af kampen.

Desuden havde både AaB og AGF svært ved at skabe de helt store chancer.

Selv om AaB havde et overtag i boldbesiddelsen, så var nordjyderne tamme på den sidste tredjedel, hvor løsningen oftest var en høj bold ind i aarhusianernes felt.

Gæsterne dominerede gang på gang luftrummet i eget felt, men omvendt havde AGF også svært ved at spille sig bag AaB’s forsvar.

AGF-spillerne forsøgte sig med mange høje eller dybe bolde, men AGF-offensiven havde svært ved at rykke sig fri fra hjemmeholdets forsvarsspillere.

Det gik dog galt for AaB-defensiven mod slutningen af første halvleg, da Jores Okore begik et dumt straffespark ved at spænde ben for Patrick Mortensen.

Angriberen sparkede selv kuglen sikkert i mål til 1-0 til gæsterne.

I det 75. minut udlignede AaB så. Offensivspilleren Kasper Kusk prikkede bolden videre til en fremadstormende Frederik Børsting, som lagde bolden udenom Kamil Grabara, der var tilbage i AGF-målet.

I det 82. minut burde indskiftede angriber Tim Prica have sikret AaB-sejren.

Kasper Kusk spillede ham helt fri ved bageste stolpe, men skarpheden svigtede for den unge svensker.

Med pointdelingen har AaB fem point efter fire kampe, mens AGF har otte point.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix OB-angriberen Issam Jebali havde indtil søndag gjort det godt for sin klub, men mod Vejle endte hans indsats med et rødt kort.

OB-angriberen Issam Jebali havde indtil søndag gjort det godt for sin klub, men mod Vejle endte hans indsats med et rødt kort. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB-Vejle 0-1

0-1 Mads Greve (87)

Det kneb gevaldigt for oprykkerne med at drage fordel af et rødt kort til Issam Jebali allerede midtvejs i første halvleg. Men til sidst blev Mads Greve matchvinder for Vejle.

Starten på denne superligasæson har været forrygende for Issam Jebali med fire mål i tre kampe, men mod Vejle blev OB-topscoreren den store skurk.

Efter 22 minutter fik han et direkte rødt kort for at sparke Saeid Ezzatollahi uhæmmet ned bagfra i en situation, hvor bolden var uden for spilafstand.

Det var kun med til at tænde mere op under frustrationerne i en kamp, hvor der blev lavet flere frispark end skabt målchancer i de første 45 minutter.

Således havde Vejle-angriberen Raphael Dwamena kun én chance før pausen, hvor han begik fire frispark og ragede et gult kort til sig for et voldsomt sammenstød med OB-stopperen Jeppe Tverskov.

Trods det numeriske overtal på banen havde Vejle umådeligt svært ved at spille sig frem til chancer.

I stedet viste OB en smule tænder offensivt, hvor Emmanuel Sabbi et kvarter før tid testede Indy Groothuizen med et godt langskud.

Ti minutter før tid opstod Vejles bedste mulighed ud af ingenting, men OB-keeper Oliver Christensen reddede Tobias Mølgaards afrettede spark fra kanten af feltet.

Med fem minutter tilbage af kampen faldt afgørelsen, da Vejles Mads Greve headede et hjørnespark ind bag Oliver Christensen til stor jubel på gæsternes bænk.

Vejle kunne herefter køre den første sejr mod OB i dette årtusind i land.

Foto: Jens Dresling Lyngbys Nicolai Geertsen jubler efter sin sene udligning og tiljubles af holdkammerat Kasper Jørgensen.

Lyngbys Nicolai Geertsen jubler efter sin sene udligning og tiljubles af holdkammerat Kasper Jørgensen. Foto: Jens Dresling

Lyngby-SønderjyskE 2-2

0-1 Anders K. Jacobsen (25), 1-1 Christian Jakobsen (42), 1-2 Anders K. Jacobsen (71), 2-2 Nicolai Geertsen (90)

Lyngby er fortsat uden en sejr i Superligaen, efter at holdet søndag spillede 2-2 mod Sønderjyske på hjemmebane.

Alligevel skal de blåblusede Lyngby-spillere være mest tilfredse efter en kamp, hvor Sønderjyske var foran to gange, og det ene point først blev reddet hjem i sidste minut af en dramatisk afslutning på kampen.

Opgøret startede jævnbyrdigt, hvor begge hold gerne ville spille langs græsset, men ofte manglede kvalitet på den sidste tredjedel.

Som kampen skred frem, blev der dog åbnet mere op, hvilket også gav flere gode omstillingsmuligheder til begge hold.

Her lignede Sønderjyske længe det skarpeste hold, men på en sen scoring af Nicolai Geertsen reddede Lyngby et point.

Resultatet betyder, at Lyngby har to point, mens Sønderjyske er på syv point efter de første fire runder.

Midtvejs i første halvleg snuppede Sønderjyske føringen efter en flot kontra, der sendte Anders K. Jacobsen i dybden, hvor han resolut sendte den i nettet ved nærmeste stolpe.

Efterfølgende misbrugte både Lyngbys Frederik Gytkjær og Sønderjyskes Marc Dal Hende kæmpe chancer.

Det gjorde Lyngbys Christian Jakobsen dog ikke kort før pausen, da han fra en fri position i feltet udlignede mod sine gamle holdkammerater efter et godt gennemspillet angreb.

Efter pausen kom Christian Jakobsen til en ny god mulighed, men sparkede over mål. Sønderjyskes Jeppe Simonsen forsøgte sig også fra distancen, men også han manglede den sidste skarphed.

Det gjorde Anders K. Jacobsen til gengæld ikke 20 minutter før tid, da han sparkede en ripost i nettet.

I kampens hektiske afslutning fik Lyngby en forløsende udligning, da Nicolai Geertsen stangede et hjørnespark i nettet med stor kraft.

Alt var dog ikke rosenrødt for hjemmeholdet trods det ene point. André Riel blev således udvist i overtiden - angiveligt for at have råbt noget grimt til Sønderjyske-keeper Lawrence Thomas.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Sigurd Rosted fik hovedet på et hjørnespark og scorede for tredje gang i en superligakamp.