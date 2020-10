Fodboldmestrenes anfører vil have sin klub til at droppe Dubai-tur: »Vi må som spillere prøve stå fast på vores personlige holdninger«

Indimellem skal der så lidt til for at skabe glæde. Det ved Erik Sviatchenko, der som anfører for FC Midtjyllands danske fodboldmestre ofte møder mennesker med ønsker om et hurtigt foto eller en krusedulle med hans navn. Det kræver så lidt, men kan gavne så meget.

»Masser af gange har jeg oplevet, at jeg så senere får en besked fra forældre om, at deres dreng eller pige er helt oppe at køre over det. At deres dag er fantastisk. Og det er altså bare et foto. Nogle gange skal der enormt lidt til for at skabe glæde, så tænk engang, hvad vi kan gøre, hvis vi virkelig engagerer os og bruger vores erfaringer fra fodboldens verden til at hjælpe andre. Vi kan jo gøre en forskel«, siger Erik Sviatchenko.

Netop det har han tænkt sig at gøre. Derfor træder han nu ind i bestyrelsen af FCM Samfund, der er superligaklubbens initiativ til »at skabe øget livskvalitet ved at hjælpe og flytte personer til at nå deres livsmål« og gøre en forskel »via sportens styrke og evne til at engagere og inspirere«.