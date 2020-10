Hvordan kommer FCK's hjerte til at banke igen?

FC København havde tabt 1-0. Men i de sidste timer af mandag 10. august 2020 sad vi pressefolk på et stort set mennesketomt stadion i Köln og formulerede hver vores udgave af den samme store historie. I Europa League-kvartfinalen mod mægtige Manchester United fremstod FCK-spillerne som vindere. I løbet af 120 minutter spillede en trup til en værdi af 300 mio. kr op med en værdisat til 6 mia. kr. Det i så stor stil, at der skulle et tyndt straffespark til at sende en af verdens største klubber videre.

Trods et skuffende 2020 i Superligaen havde manager Ståle Solbakken vist, hvilket højt niveau holdet kunne præstere på i Europa. Nu ville FCK komme buldrende i den nye sæson, blev de fleste journalister enige om, mens vi forlod stadion i Köln.

Præcis to måneder senere var Ståle Solbakken fyret. Ledelsen kunne ikke længere genkende det FCK, som Solbakken havde været en så afgørende del i at skabe.