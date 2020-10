Superligaens 6. runde: Horsens-træneren råbte, men han råbte ikke højt nok

Fredag aften fik et kynisk OB-mandskab spillet sig ud af en mindre krise med en 3-0-udesejr over Lyngby, der i Superligaens sjette runde fik forlænget sin mareridtslignende start på sæsonen.

De fynske gæster spillede langt fra prangende, men med tre mål på offensive dødbolde lykkedes det fynboerne at få stoppet sin stime af tre nederlag i træk, mens Lyngby fik sit fjerde nederlag af seks mulige.

Lyngby var i store dele af kampen ellers bedst spillende, men en solid OB-defensiv, der i fredagens anledning stillede op med fem forsvarere, fik lukket godt og grundigt af for Lyngbys dybdeløb, som særligt virkede til at være værternes våben.

Derfor blev det sjældent farligt for Lyngby, som efter nederlaget er næstsidst i Superligaen, mens fredagens fynske vinder rykker op på ottendepladsen.

Lyngby var inden kampen ramt af flere afbud fra en række profiler, som normalt gør sig i startopstillingen, og værterne blev hurtigt trykket i bund af en god OB-start.

OB fik også bragt sig i front i sin gode indledning, da forsvarer Jeppe Tverskov dukkede op i det syvende minut efter en dødbold og flugtede OB på 1-0.

OB havde nemt ved at blive farlige i perioden efter sin scoring, men efterhånden fik Lyngby lukket af, og så tog værterne styringen.

Midt i halvlegen var der gode tegninger til udligning, og Lyngby søgte særligt at gøre ondt på OB med dybdeløb.

Efter sådan et var højrebacken Jens Martin Gammelby tæt på at udligne, men i stedet øgede OB kort efter til 2-0 på et hjørnespark, hvor midtbanespiller Ayo Simon Okosun headede OB yderligere i front efter 30 minutters spil. Den stilling holdt til pausen.

Man skulle tro, at Lyngby havde lært lektien, men efter tre minutter af anden halvleg var den gal igen, da et OB-indkast blev endte foran Lyngbys mål. Her dukkede Tverskov igen op og scorede til 3-0.

Lyngbys håb virkede slukket, og selv om værterne prøvede og prøvede med sit fine spil, fik man ikke spillet sig frem til helt åbne chancer, og så endte kampen 3-0 til OB.

Ritzau