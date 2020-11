Robert Skov sendt hjem: Positive test på landsholdet har gjort samling til en ren farce

Den sidste landsholdssamling i 2020 har udviklet sig til en decideret farce og med jokeren corona som en alvorlig og ubehagelig medspiller.

Tirsdag har Dansk Boldspil-Union (DBU) således meddelt, at landsholdsspilleren Robert Skov fra den tyske klub Hoffenheim er blevet testet positiv for det hærgende virus. Skovs holdkammerat i den tyske klub, U21-landsholdsspilleren Jacob Bruun Larsen, blev sent søndag meldt positiv.

Det kan i den sammenhæng undre, at Robert Skov overhovedet har fået adgang til truppen, når man vidste, han havde haft omgang med en positiv-testet person i dagene op til samlingen i Helsingør.

Landsholdets læge, Morten Boesen, siger, at DBU naturligvis har fulgt de gængse protokoller og regler for corona-tests.

»Da vi fik de positive Covid-19-tests, blev Robert Skov og en behandler orienteret og isoleret, hvorefter de har forladt lejren. Det er vores vurdering, at smitten ikke er sket i lejren og vi har fundet det tidligt, så vi bedre kan håndtere det videre forløb«, siger lægen.

Ti mand i isolation

DBU meddeler endvidere, at et medlem af landsholdsstaben er testet positiv. DBU har nu for en sikkerheds skyld isoleret en lang række nøglepersoner på landsholdet, herunder landstræner Kasper Hjulmand og assistenttræner Morten Wieghorst samt spillerne Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

»Vi lever i en tid, hvor mange arbejdspladser – herunder også klubhold og landshold i fodboldens verden – bliver ramt af coronasmitte. Det er ærgerligt for holdet og særligt for de to smittede. Vi ønsker at passe mest muligt på hinanden og følger det forsigtighedsprincip, som myndighederne anbefaler. Vi vil senere i dag udtage spillere, så vi kan spille testkampen mod Sverige. Derefter håber vi at have mange af de andre spillere tilbage til kampene mod Island og Belgien. Uanset hvad vil vi gøre alt for at stille stærkt hold og levere en stærk præstation mod svenskerne«, siger Kasper Hjulmand.

Danmark møder Sverige i morgen i Brøndby samt Island på søndag i Parken og Belgien på udebane onsdag i næste uge.

Foto: Jens Dresling Robert Skov.

Robert Skov. Foto: Jens Dresling

Hjem til FCN igen

Landsholdstruppen var ellers så sent som mandag ellers blevet opdateret gevaldigt, da danske spillere med dagligt arbejde i England var blevet sat i udsigt, at de vil ryge i karantæne, når de kommer tilbage til deres klubber i England.

En af de reserver den nu isolerede landstræner Kasper Hjulmand udtog, var FC Nordsjælland-spilleren Magnus Kofed Andersen. Han nåede at snuse til A-landsholdet i ganske få timer, før han blev beordret tilbage til FC Nordsjælland, hvor der var blevet konstateret to smittetilfælde.

Magnus Kofed Andersen blev altså sendt hjem længe efter, at Robert Skovs holdkammerat i Hoffenheim, Jacob Bruun Larsen, var mledt positiv.

Fra landsholdslejren meddeles, at alle øvrige test er negative og at der vil blive testet igen.

»Vi har efter dialog med sundhedsmyndighederne besluttet et forsigtighedsprincip, hvor vi isolerer en række personer, der har været i potentiel nærkontakt med de to smittede personer«, siger landsholdslægen Morten Boesen.