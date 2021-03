Tysker har genopfundet sig selv som målscorer og fører an i Citys jagt på den europæiske troner

Manchester City er med fire engelske mesterskaber i de seneste 10 år blevet en magtfaktor i Premier League, og i samme periode er det som en understregning af denne status blevet til 5 sejre i Liga Cuppen samt to i den traditionsrige FA Cup.

Men en ting er at dominere i hjemlandet, noget andet er at overføre denne succes til Europa og her er Citys stormagtsdrømme foreløbig stødt på grund. De seneste to år er felttoget i Champions League blevet bremset i kvartfinalen, hvor det engelske hold nu igen står efter en samlet sejr i ottendedelsfinalen over det Borussia Mönchengladbach.

Champions League er træner Pep Guardiolas indtil videre store, uforløste Manchester City-drøm, ligesom den mest prestigefulde pokal i international klubfodbold forblev udenfor spanierens rækkevidde i hans tre år i spidsen for Bayern München.

Men i 2021, hvor det er 10 år siden han vandt Champions League for anden gang med FC Barcelona, skal det måske endelig lykkes at gøre The Citizens til medlemmer af mestrenes mesterklub. Og som City spiller lige nu, synes kun himlen at være grænsen for holdets muligheder.

I Premier League er Manchester City 14 point foran bysbørnene fra United på 2. pladsen, 25. april spiller Guardiolas hold Liga Cup-finale mod Tottenham, og på lørdag gælder det kvartfinalen i FA Cuppen mod Everton.